Эксперты «Авито Недвижимости» подвели итоги первого квартала 2025 года на рынке долгосрочной аренды квартир в России. В среднем ее стоимость за этот период снизилась на 9%. В тоже время предложение на платформе выросло на 58% относительно прошлого года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным аналитиков, за год объем предложения по квартирам для долгосрочной аренды на платформе выросло во всех 44 городах, вошедших в исследование.

Так, в Челябинске, Томске, Улан-Удэ, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Красноярске оно увеличилось более чем в 2 раза. В Москве — на 45%, в Санкт-Петербурге — на 52%.

Вместе с тем, спрос на долгосрочную аренду жилья вырос с 2024 года на 8%. В первом квартале 2025 года россияне чаще всего интересовались съемом однокомнатных (39%) и двухкомнатных (25%) квартир, а доля студий составила 14%.

Наиболее заметно спрос увеличился во Владивостоке (+41%), Барнауле (+27%), Улан-Удэ (+22%), Ижевске (+20%), Красноярске (+19%), Томске и Хабаровске (+18%).

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года цены на долгосрочную аренду жилья снизились на 9%. Двухкомнатные квартиры подешевели на 10%, а трехкомнатных на 9%, а однокомнатные варианты и студии стали доступнее на 7% в среднем по стране.

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Наиболее заметно цены снизились в Москве, в среднем на 13% за квартал, а также в Челябинске и Волгограде (-11% в обоих), Краснодаре (-10%), Красноярске и Екатеринбурге (-9% в обоих), Воронеже, Казани и Санкт-Петербурге (-8% в каждом). За квартал стоимость аренды снизилась в 25 из 44 городов исследования.

Относительно третьего квартала 2024 года средняя стоимость долгосрочной аренды снизилась на 14%. Сильнее всего подешевели двухкомнатные квартиры (-11%). Также цена снизилась в сегменте однокомнатных квартир и студий (-10%) и трехкомнатных квартир (-9%).

За полгода наиболее заметно арендное жилье подешевело в Москве (-17%), Туле, Челябинске (-14% в каждом), Калуге, Новосибирске (-13% в каждом), Казани, Санкт-Петербурге (-12%), Владивостоке, Владимире и Волгограде (-11%).

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В первом квартале 2025 года дешевле всего снять жилье можно было в Брянске (18 тыс. руб. в месяц), Кирове (20 тыс. руб.), Саратове, Ульяновске, Калуге и Иванове (по 22 тыс. руб.), Ярославле, Воронеже и Смоленске (по 23 тыс. руб.).

Самые высокие цены зафиксированы в Москве (70 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.), Сочи (40 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (37 тыс. руб.), Грозном и Казани (по 35 тыс. руб.).

По прогнозу руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, снижение ставок не останется устойчивым трендом.

По его словам, основные причины уменьшения стоимости аренды связаны с более высокой активностью съемщиков жилья, которая обусловлена сезонностью, а также с сокращением предложения на фоне старта льготной ипотеки на вторичную недвижимость.