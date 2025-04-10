В марте 2025 года наиболее востребованными направлениями для путешествий оказались Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» подвели итоги на рынке посуточной аренды квартир и загородных объектов, отметив, что общее количество бронирований в этом месяце увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Самыми популярными направлениями для бронирования жилья стали Москва и Краснодарский край, доля каждого из которых составила 7% от общего объема. Также в число востребованных локаций вошли Московская область и Санкт-Петербург, имеющие по 6%, Татарстан составил 4%.

На долю Башкортостана, Свердловской и Ростовской областей, в этом месяце пришлось по 3%. Из регионов, вошедших в топ-20 по популярности, наибольший рост количества бронирований по сравнению с прошлым годом наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области (по 71%), в Башкортостане (+68%), Татарстане (+57%) и Ленинградской области (+53%).

В марте 2025 года предложение посуточного жилья увеличилось во всех регионах, входящих в первую двадцатку. Наиболее заметный рост наблюдается в Самарской области (+58% за год), за ней следуют Ленинградская (+45%), Нижегородская (+41%), Свердловская (+40%), Московская (+37%) и Ростовская области (+36%).

В целом по стране выбор посуточных объектов увеличился на треть (+33%) — число доступных для бронирования квартир возросло на 30%.

В числе 20 наиболее популярных регионов по стоимости аренды квартир, самые доступные условия можно найти в Тюменской области и Башкортостане, где стоимость составляет около 2,5 тыс. руб. в сутки. Также стоит отметить Пермский край, Челябинскую, Воронежскую и Самарскую область, где цена составляет около 2,6 тыс. руб. в сутки.

С другой стороны, самые высокие цены на аренду жилья были зафиксированы в Москве, со стоимостью 4,7 тыс. руб., в Московской области — 3,4 тыс. руб, а также в Санкт-Петербурге — 3,3 тыс. руб. В Нижегородской области и Татарстане цены находятся на уровне 3,2 тыс. руб.

В сегменте загородной недвижимости, согласно мартовским данным 2025 года, самые доступные цены наблюдались в Челябинской области (7,4 тыс. руб.), Ставропольском крае (7,6 тыс. руб.), Башкортостане (8,7 тыс. руб.), Пермском крае (8,9 тыс. руб.), а также в Иркутской (9 тыс. руб.) и Ростовской областях (9,1 тыс. руб.).

В то время как наибольшая стоимость аренды загородных объектов за сутки отмечается в Москве (17.9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (12,8 тыс. руб.), Московской области (12,6 тыс. руб.), а также в Кемеровской (11 тыс. руб.) и Нижегородской областях (10,7 тыс. руб.).

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