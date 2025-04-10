Ввод новых строительных проектов в России снизился на 24%, а уже по начатым инвесторы приостанавливают стройку, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин. В то же время, по его словам, «по итогам трех месяцев объем ввода жилья превышает уровень 2024 года». Это показывает, «что в этом году мы гарантированно сдадим более 100 млн кв. м жилья», отметил он.

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«Уже сейчас видим очень тревожные сигналы, которые говорят о том, что есть риски впереди. Так, уже меньше на 24% стало строиться новых проектов. Второе — мы видим, что даже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку. Разрешение на строительство получили, а на стройку не выходят — ждут, когда снизится ключевая ставка», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также сокращается объем выдачи ипотеки. «Мы видим уменьшение ипотеки почти в два раза по сравнению с 2024 годом. И что особо беспокоит, уменьшение ипотеки в индивидуальном жилье — оно дает наибольший объем ввода», — рассказал вице-премьер.

Он добавил, что за прошлый год уже введено 62 млн кв. м — это лучший итог за всю историю ввода жилья, но сейчас банки не выдают ипотеку на ИЖС, что не стимулирует людей вкладываться в индивидуальное жилищное строительство.

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Хуснуллин отметил, что рабочая группа подготовила 30-40 мер для поддержки рынка жилищного строительства. Среди них он назвал продление семейной ипотеки, наращивание объемов выдачи ипотеки на территории новых регионов, возможность получить рассрочку от застройщика, различные налоговые послабления, а также увеличение объема субсидируемого кредита.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) сообщил, что около половины (48%) новостроек в первом квартале 2025 года были сданы в эксплуатацию позже первоначального срока. Это максимальное значение за последние четыре года.