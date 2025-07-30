Сервис «Авито Подработка» изучил предпочтения россиян, ищущих дополнительные источники дохода. В ходе исследования было опрошено 3 тыс. человек, активно искавших подработку в последние шесть месяцев. Подробности исследования — в распоряжении «Инка».

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Результаты демонстрируют, что 77% совершеннолетних россиян хотя бы раз рассматривали возможность временного заработка, причем 16% целенаправленно искали краткосрочные задания на 1−2 дня.

Наибольшую активность в поиске любого дополнительного заработка проявляют россияне 25−44 лет (средний возраст — 37 лет). Чаще всего это женщины (58%), состоящие в браке (58%), имеющие детей (51%) и постоянное место работы (65%).

Большинство ищущих подработку (54%) имеют высшее образование, а каждый третий (32%) — действующую медицинскую книжку. Примечательно, что лишь 21% опрошенных оформили статус самозанятых, еще 22% планируют это сделать.

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Соискатели краткосрочных подработок в среднем моложе (34 года) и реже имеют высшее образование (45% против 54% в целом). Это объясняется значительной долей молодежи 16−24 лет (более 25% в этом сегменте), многие из которых еще продолжают обучение.

Наиболее востребованными направлениями для подработки стали доставка и перевозки, розничная торговля и складская логистика — каждое из этих направлений выбрали около 15% респондентов. При этом женщины чаще предпочитали офисную работу и креативные индустрии, тогда как молодые люди 16−24 лет в основном рассматривали рабочие специальности.

Основными причинами для поиска дополнительного заработка стали стремление к финансовой независимости (30%), накопление на крупные покупки (29%) и желание полезно занять свободное время (29%). Для молодежи 16−25 лет особенно важной оказалась финансовая самостоятельность, в то время как люди старше 55 лет чаще копили на значительные приобретения.

При рассмотрении вариантов подработки соискатели в первую очередь обращали внимание на размер зарплаты (53%) и удобство графика (45%). Также важными факторами оказались удобное расположение места работы (33%) и отсутствие требований к опыту (31%).

Особенно востребованной оказалась возможность самостоятельно планировать режим работы — такой вариант предпочли 72% респондентов. Для разовых заданий важным фактором становится продолжительность смены (34%).

Как отметил директор «Авито Подработки» Сергей Яськин, исследование показало, что для 26% исполнителей критически важна скорость выплат вознаграждения. По его словам, сервис обеспечивает перевод средств в течение 1−2 дней после выполнения работы, что делает временную занятость удобным инструментом для быстрого заработка. Он также добавил, что 55% пользователей находят подходящие варианты менее чем за 5 дней.