Согласно исследованию «Авито Работы», в котором приняли участие более 7,5 тыс. работающих россиян, 47% опрошенных планируют трудиться в предстоящие майские праздники. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом, когда работать собирались 45% респондентов. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что 39% россиян не планируют работать в майские праздники. Среди них женщины (46%) оказались более склонны к отдыху, чем мужчины (32%).

Полностью отключатся от рабочих задач научные сотрудники (60%), работники правовой сферы (58%) и специалисты по финансам, логистике и HR (57%). Реже всего работать в праздники собираются сотрудники образования (6%), юристы (10%) и IT-специалисты (11%).

Чаще всего о намерении работать все праздничные дни заявляли жители Перми (27%), Краснодарского края (26%) и Казани (25%).

Среди профессиональных групп наиболее вовлеченными оказались клинеры и помощники по хозяйству, операторы спецтехники, работники транспорта (по 36%), сотрудники охраны и розничной торговли (по 32%), а также водители и курьеры (31%).

7% опрошенных рассматривают майские праздники как возможность подработки. Наиболее активны в этом плане молодые люди 18–24 лет (13%) и 24–34 лет (8%). Среди профессий лидерами стали дизайнеры-проектировщики — каждый пятый (20%) представитель этой сферы готов к дополнительному заработку.

Читайте также Майские праздники: как россияне будут отдыхать в 2025 году

34% работающих в праздники получат стандартную оплату, а 28% — двойную. Средний ожидаемый заработок составил 26 252 руб., причем самые высокие ожидания у москвичей — около 35 778 руб.

Основной причиной работы в праздники 42% назвали специфику своей профессии. Женщины (45%) чаще мужчин (39%) заняты в сферах, требующих работы в выходные. Другие мотивы — возможность дополнительного заработка (29%) и срочные задачи (10%).

Только 8% россиян планируют продлить праздники, взяв отпуск между выходными. Большинство (41%) будут работать и отдыхать в обычном режиме, а 21% респондентов с сменным графиком отметили, что праздники не повлияют на их рабочий распорядок.

Согласно статьям 152 и 153 Трудового кодекса РФ, работа в праздничные дни не всегда оплачивается в двойном размере. Для сотрудников со сменным графиком возможна одинарная оплата с предоставлением дополнительного отгула. Также правило двойной оплаты не применяется к работникам с окладом при выполнении месячной нормы выработки.