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Австралийская Firmus договорилась с Nvidia о поставке до 170 тыс. ИИ-ускорителей

Австралийская компания Firmus Technologies, которая развивает инфраструктуру для искусственного интеллекта, заключила с Nvidia стратегическое соглашение до 2034 года. Партнерство должно расширить доступ небольших и растущих ИИ-компаний к вычислительным мощностям, необходимым для обучения и запуска моделей.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

По условиям соглашения Firmus будет закупать оборудование и инфраструктурные решения Nvidia, а затем предоставлять клиентам облачные мощности на их базе. Nvidia получит выручку от продажи своей продукции, а также долю доходов от использования поддерживаемых ею вычислительных ресурсов.

Соглашение предусматривает поставку до 170 тыс. ИИ-ускорителей Nvidia, включая решения на архитектурах Grace Blackwell, Vera Rubin и Vera. Оборудование разместят в новом кампусе мощностью 360 МВт в индонезийском Батаме, который Firmus развивает вместе с оператором дата-центров DayOne. Развертывание ускорителей продлится с первого квартала 2027 года до начала 2028-го.

По оценке Firmus, за первые шесть лет партнерство принесет компании от $25 млрд до $30 млрд. Расчет основан на обязательствах клиентов по покупке вычислительных мощностей, однако фактический результат будет зависеть от реализации этих договоренностей.

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Один из генеральных директоров Firmus Тим Розенфилд рассказал Reuters, что крупные корпорации получают вычислительные мощности на более выгодных условиях благодаря высоким кредитным рейтингам и финансовым возможностям. Небольшим ИИ-компаниям такая инфраструктура часто недоступна, поэтому новое соглашение должно приблизить условия их работы к тем, которыми уже пользуются крупнейшие игроки рынка.

Nvidia уже участвовала в предыдущих раундах финансирования Firmus и стала одним из инвесторов компании. В апреле Firmus объявила о привлечении еще $505 млн в рамках раунда под руководством Coatue.

После закрытия сделки общий объем капитала, привлеченного за шесть месяцев, должен был достичь $1,35 млрд, а оценка компании после инвестиций составить $5,5 млрд.

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