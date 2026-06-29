Австралийская компания Firmus Technologies, которая развивает инфраструктуру для искусственного интеллекта, заключила с Nvidia стратегическое соглашение до 2034 года. Партнерство должно расширить доступ небольших и растущих ИИ-компаний к вычислительным мощностям, необходимым для обучения и запуска моделей.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

По условиям соглашения Firmus будет закупать оборудование и инфраструктурные решения Nvidia, а затем предоставлять клиентам облачные мощности на их базе. Nvidia получит выручку от продажи своей продукции, а также долю доходов от использования поддерживаемых ею вычислительных ресурсов.

Соглашение предусматривает поставку до 170 тыс. ИИ-ускорителей Nvidia, включая решения на архитектурах Grace Blackwell, Vera Rubin и Vera. Оборудование разместят в новом кампусе мощностью 360 МВт в индонезийском Батаме, который Firmus развивает вместе с оператором дата-центров DayOne. Развертывание ускорителей продлится с первого квартала 2027 года до начала 2028-го.

По оценке Firmus, за первые шесть лет партнерство принесет компании от $25 млрд до $30 млрд. Расчет основан на обязательствах клиентов по покупке вычислительных мощностей, однако фактический результат будет зависеть от реализации этих договоренностей.

Один из генеральных директоров Firmus Тим Розенфилд рассказал Reuters, что крупные корпорации получают вычислительные мощности на более выгодных условиях благодаря высоким кредитным рейтингам и финансовым возможностям. Небольшим ИИ-компаниям такая инфраструктура часто недоступна, поэтому новое соглашение должно приблизить условия их работы к тем, которыми уже пользуются крупнейшие игроки рынка.

Nvidia уже участвовала в предыдущих раундах финансирования Firmus и стала одним из инвесторов компании. В апреле Firmus объявила о привлечении еще $505 млн в рамках раунда под руководством Coatue.

После закрытия сделки общий объем капитала, привлеченного за шесть месяцев, должен был достичь $1,35 млрд, а оценка компании после инвестиций составить $5,5 млрд.

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