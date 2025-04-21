Глобальное исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, показало, что в странах с более высоким потреблением растительных белков, таких как нут, тофу и горох, как правило, наблюдается более высокая продолжительность жизни взрослого населения. Однако у детей в возрасте до пяти лет более высокий уровень потребления животного белка был связан с более низкими показателями смертности.

В журнале Nature Communications было опубликовано исследование, которое провели доктор Алистер Старший, кандидат наук Кейтлин Эндрюс и их команда из Центра Чарльза Перкинса. В рамках работы они проанализировали продовольственное снабжение и демографические данные из 101 страны в период с 1961 по 2018 год.

«Наше исследование показывает неоднозначную картину, когда речь заходит о сравнении воздействия на здоровье мясного и растительного белка», — сказала первый автор Кейтлин Эндрюс.

«Для детей младше пяти лет питание, включающее большое количество животных белков и жиров, таких как мясо, яйца и молочные продукты, снижает показатели смертности. Однако для взрослых все наоборот: растительные белки увеличивают общую продолжительность жизни», — добавила она.

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Для изучения воздействия диет с растительным и животным белком на продолжительность жизни ученые провели анализ общедоступных данных о продовольственном снабжении в 101 стране за 60-летний период. Эти данные содержали информацию о количестве производимых продуктов питания, а также о количестве калорий, белков и жиров.

В исследование вошли продовольственные системы разных стран, включая те, где потребление животного белка выше, такие как Австралия, США, Швеция и Аргентина, а также регионы, где преобладает потребление растительных продуктов, такие как Пакистан и Индонезия.

Кроме того, была сделана поправка на разницу в благосостоянии и численности населения между странами.

В результате ученые обнаружили, что регионы, где доступность растительных белков была выше, например Индия, имели относительно большую продолжительность жизни, чем страны, где животные белки были более доступны, например США.

Употребление большого количества животного белка, особенно переработанного мяса, давно связывают с риском развития ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

В то же время потребление растительных белков, таких как орехи, бобовые и цельнозерновые культуры, ассоциируют с более низким риском возникновения хронических заболеваний и общей смертности.

Исследования показали, что растительная диета способствовала увеличению продолжительности жизни в самых долгоживущих сообществах на планете — на Окинаве в Японии, на Икарии в Греции и в Лома-Линде в Калифорнии.

«Белок является важнейшей частью рациона человека, но, по мере того как меняются привычки питания и развитые страны стремятся к декарбонизации, источники получения белка стали объектом более пристального внимания», — сказал доктор Алистер Старший.

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«Знание о том, что растительный белок связан с более продолжительной жизнью, действительно важно, поскольку мы учитываем, как наш рацион влияет не только на нашу собственную продолжительность жизни, но и на здоровье планеты», — заключил он.