Инвестор, предприниматель и основатель венчурного фонда Longevity Vision Fund Сергей Янг с 2016 года изучает тему долголетия и вкладывает деньги в компании, которые разрабатывают технологии, способные увеличить продолжительность здоровой жизни. Он рассказал о своих ежедневных практиках, которые помогают ему жить дольше и счастливее.

«90% моих знакомых, которые начали интересоваться здоровьем и долголетием, все начинали с личного кризиса со здоровьем, — рассказал Янг, которому в этом году исполняется 53 года. — Я не исключение».

В 2016 году уровень холестерина у Янга был чрезвычайно высоким, и его врач посоветовал начать ежедневный прием лекарств.

«Я сказал: “Нет проблем. Это всего на месяц, два или три?” Он сказал: “Нет, нет, нет. Ты не понимаешь. Каждый день до конца своей жизни”».

На тот момент Янгу было 45 лет, и такая новость заставила его заинтересоваться темой долголетия. Он утверждает, что за прошедшие годы приобрел множество знаний по этой теме.

«Я подумал: “Какой огромный поток информации, к которому у меня есть доступ”. Поэтому я написал книгу под названием The Science and Technology of Growing Young», — рассказывает эксперт.

Янг использует многие из усвоенных им практик в своей повседневной жизни. Вот несколько его привычек для долгой и здоровой жизни.

«Есть пять вещей, которые я всегда делаю. На первом месте — медицинский осмотр. Самый важный день в нашей жизни — это не день рождения. Это день нашего комплексного медицинского осмотра», — утверждает Янг.

Вторая вещь, которую он упоминает, сводится к простому правилу: «Не умирай по глупости». Он считает, что важно избегать ненужных рисков. Курение табака, непристегнутый ремень безопасности и езда на мотоцикле могут сократить годы здоровой жизни.

Номер три — диета. В научных кругах много разногласий по поводу того, что на самом деле работает с точки зрения диеты. Но, по словам Янга, ограничение потребления калорий добавит по крайней мере два-три здоровых и счастливых года к жизни. «Я голодаю с вечера понедельника до утра среды каждую неделю. 36 часов», — добавляет он.

На четвертом месте у Янга физическая активность. Он ей посвящает каждое утро. В его распорядке дня — ежедневные прогулки длиной в 10 тыс. шагов, занятия йогой и пилатесом, а также силовые тренировки. Янг узнал, что мышечная масса играет важную роль в долголетии, и это стало одной из причин, по которой он включил силовые тренировки в свою программу занятий.

Он также стремиться спать по восемь часов каждую ночь. Для отслеживания циклов сна бизнесмен использует кольцо Oura. Так, каждое утро он может видеть, как его действия за предыдущий день или вечер повлияли на качество и структуру сна — положительно или отрицательно.

По словам Янга, не менее важна медитация. Таким образом он может «посылать все позитивные вибрации Матери-Земле, всем людям вокруг, нашей планете, быть благодарным».

«Иногда я просто делаю дыхательные упражнения Вима Хофа, “Ледяного человека”. Всего 11 минут, три цикла. Это больше похоже на технологический способ медитации, не обязательно привнося туда духовность», — объясняет эксперт по долголетию.

На пятом месте у Янга чувство цели. «Мы создали технологии, чтобы продлить свою жизнь, но мы все еще не создали ту жизнь, которую хотим продлить. Поэтому я думаю, что иметь чувство цели, делиться с этим миром больше, чем берешь, и делать великие дела чрезвычайно важно. Очень важно наслаждаться каждым днем, и особенно, если мы работаем над тем, чтобы добавить дополнительные дни в свою жизнь», — отмечает он.

Важность социальных связей

Янг также подчеркивает значимость социальных связей и позитивных отношений для здоровья мозга и долголетия. У него четверо детей, и основная часть его социальной программы связана с проведением времени с ними. Янг старается возвращаться домой около восьми вечера, чтобы уложить детей спать. У него есть 10 минут на то, чтобы пообщаться с каждым ребенком — почитать или просто поговорить.

Еще у Янга есть собака, и он общается с другими владельцами собак и кошек.

Продукты для долголетия

«Я провел много разных экспериментов с диетой, — говорит Янг. — Я обнаружил, что, во-первых, ваши источники белка чрезвычайно важны. А если вы можете выбрать органическую версию или дикую рыбу, которую вылавливают в океане, а не выращивают, это еще лучше. Моя диета в эти дни на самом деле гораздо больше сосредоточена на здоровых белках, чем если сравнивать ее с моей диетой пять или 10 лет назад».

Янг старается включать в рацион много разных растительных продуктов. Крестоцветные овощи, такие как бок-чой, разные виды капусты. Ферментированные продукты: ферментированная капуста, кимчи или комбуча. По его словам, это помогает пищеварительной системе и создает здоровый микробиом.

«Полезные масла очень важны. Я большой поклонник. Каждое лето я стараюсь проводить время с детьми в Италии, и именно поэтому я стал большим поклонником оливкового масла. Авокадо тоже отлично», — отмечает эксперт.

Янг не пьет сладких напитков. Хотя он является большим поклонником десертов, печенья и конфет, учитывая его возраст 53 года, он не может позволить себе есть столько сладких продуктов, сколько хочется.

В Японии есть понятие «Сёдзин», которое переводится как стремление жить скромной жизнью, рассказал ранее Мичико Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию. Это то, что практиковали многие ее наставники, особенно ее тетя, которая в январе отметила свой 100-й день рождения. Томиока отмечает, что она всегда была изящной, элегантной и миролюбивой женщиной.