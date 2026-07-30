Австралийский регулятор eSafety подал в Федеральный суд страны гражданский иск против Telegram из-за модерации материалов с пропагандой терроризма. Ведомство заявило, что платформа не выявляла и не удаляла запрещенный контент, даже когда пользователи сообщали о нем. Среди таких публикаций регулятор назвал видео казней, совершенных террористическими группировками, и записи массовых расстрелов.

Dima Solomin, Unsplash

Иск стал итогом почти годового расследования. Как утверждала eSafety, с июля по октябрь 2025 года австралийские пользователи пожаловались на 12 публикаций с материалами, пропагандировавшими терроризм. Telegram не удалил десять из них и не заблокировал связанные с ними аккаунты. Отдельные видео оставались доступными до трех недель после жалоб, а записи известных терактов — почти три месяца после загрузки. Если суд подтвердит нарушения, он сможет оштрафовать Telegram на сумму до 54,6 млн австралийских долларов, или около $38 млн.

В Telegram отвергли обвинения и пообещали оспорить их в суде. В подтверждение своей работы против террористического контента компания сослалась на собственную статистику, по которой с начала 2026 года платформа заблокировала более 150 тыс. связанных с терроризмом сообществ.

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Австралийский иск совпал по времени с новым обвинением против основателя Telegram в России. Накануне ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. По версии ведомства, украинские спецслужбы использовали Telegram для вербовки россиян через чат-бот «Дайвинчик/Leo» и организации диверсий и терактов внутри страны.

Развернутого ответа по существу российского обвинения Дуров не дал. Официальный аккаунт Telegram в X отреагировал публикацией его фотографии с неприличным жестом. Ранее предприниматель отрицал нарушения и заявлял, что платформа делала больше необходимого для модерации незаконного контента и сотрудничества с властями. Одновременно он продолжал выступать за защиту частной переписки и свободы слова.

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