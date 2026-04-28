Правительство Австралии предупредило Meta*, Google и TikTok о многомиллионных выплатах, если они не договорятся с местными СМИ об оплате новостного контента.

Инициатива возвращает механизм давления на цифровые платформы, чтобы те платили за работу журналистов, чьи материалы распространяются через социальные сети и поисковые сервисы.

Власти предлагают ввести сбор в размере 2,25% от доходов компаний на австралийском рынке, если они не заключат соглашения с новостными организациями. Средства направят на поддержку местных СМИ и развитие журналистики.

Министр связи Аника Уэллс заявила, что пользователи все чаще получают новости через платформы, поэтому компании должны участвовать в финансировании журналистики.

Распределение средств будет зависеть от численности журналистов в редакциях, а небольшие медиа смогут рассчитывать на более выгодные условия.

Премьер-министр Энтони Албанезе подчеркнул, что Австралия будет действовать исходя из собственных интересов, несмотря на возможное давление со стороны США. Администрация Дональда Трампа ранее выступала против подобных цифровых сборов и угрожала торговыми мерами странам, которые их вводят.

В Meta назвали инициативу налогом на цифровые услуги, который может сделать медиа зависимыми от государственных субсидий. В Google также выступили против, заявив, что не видят необходимости в таком сборе. TikTok отказалась от комментариев.

Крупные австралийские медиа, включая Nine Entertainment, ABC и News Corp Australia, напротив, поддержали инициативузаявив, что без компенсации журналистика может стать экономически нежизнеспособной.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

