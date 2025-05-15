Google активно расширяет присутствие своего ИИ-ассистента Gemini на множество Android-устройств, включая умные часы, автомобили, телевизоры и гарнитуры смешанной реальности (XR). Планируется, что ИИ будет помогать пользователям в самых разных ситуациях. В ближайшие месяцы Gemini появится на умных часах с Wear OS, в системе Android Auto и на платформе Google TV. Также планируется поддержка XR-устройств, разрабатываемых совместно с Samsung, и наушников от Sony и Samsung.

На умных часах Wear OS Gemini призван заменить традиционного голосового ассистента. ИИ лучше поймет контекст просьб пользователя, когда использование телефона неудобно – например во время готовки, езды на велосипеде или тренировок.

Пользователи смогут устанавливать напоминания или получать информацию из подключенных приложений. При этом управление голосом будет работать на естественном языке — запоминать конкретные команды не потребуется.

В автомобилях с Android Auto Gemini заменит текущего голосового помощника Google. Новая система позволит вести контекстно-зависимые беседы, например спланировать маршрут с остановкой для зарядки возле парка. Водители смогут просить Gemini обобщить сообщения, перевести ответы или предоставить контент — обзоры новостей, краткие содержания книг и т. д. После Android Auto Gemini также планируется интегрировать в автомобили с предустановленной системой Google Built-in.

Позднее в этом году Gemini появится и на Google TV. Помимо типичных рекомендаций фильмов ассистент сможет отвечать на образовательные вопросы. Дети, к примеру, смогут спросить о Солнечной системе и получить релевантные видео с YouTube.

Совместно с Samsung Google также работает над новой платформой XR для гарнитур. С помощью Gemini пользователи смогут планировать поездки, используя иммерсивные видео, карты и местную информацию, с идеей составления маршрута всего за несколько минут. Первые XR-устройства ожидаются уже в этом году.

Стратегия Google заключается в том, чтобы сделать Gemini универсальным ИИ-ассистентом, подобно ChatGPT от OpenAI. Постепенно Gemini будет заменять текущего Google Assistant, который не справлялся с большинством нужных задач и зачастую плохо понимал команды.

Ранее Google обновила свою флагманскую нейросеть Gemini 2.5 Pro. Алгоритм стал еще лучше в программировании и получил возможность генерировать и запускать веб-приложения прямо в интерфейсе чата.