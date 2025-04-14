Коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин сообщил, что автомобильный рынок России в 2025 году может сократиться на 20%, до 1,2 млн единиц. Он также рассказал о перспективах возвращения иностранных брендов. В тоже время международный эксперт и власти России рассказали о его возможном развитии.

По словам Шкурыгина, в 2024 году было продано 1,55 млн автомобилей. Но в первом квартале этого года отмечается замедление рынка. По его прогнозам, в 2025 году будет продано 1,3 млн, то есть падение к прошлому году составит порядка 15%. При этом он не исключает сценария, когда оно достигнет 20%, и рынок придет к 1,2 млн автомобилей.

На сокращении объема продаж автомобилей в большей степени скажется высокая ключевая ставка. Шкурыгин отметил, что из-за высокого процента по кредиту не все смогут позволить себе приобретение автомобиля.

Кроме того, эксперт считает, что в ближайший год вряд ли возможно возвращение иностранных брендов. Компаниям, которые захотят восстановиться на российском рынке, потребуется не меньше года, чтобы получить одобрение на транспортные средства, так как документация устарела, а ее актуализация занимает достаточно много времени, отметил он.

Также Шкурыгин указал, что потребуется воспроизводство дилерской сети, поскольку шоурумы бывших производителей уже заняты другими брендами. Но даже в случае возвращения иностранных производителей, цены будут выше, из-за ужесточения утилизационного сбора и требований к поставщикам.

По словам Шкурыгина, средний возраст автомобиля в России составляет 13,6 года, а пробег — 163 тыс. км (+13% относительно прошлого года). Рост цен на автомобили с пробегом приостановился, а в некоторых сегментах есть небольшое падение их стоимости, отметил эксперт.

По прогнозам международного эксперта и бывшего главы «Автоваза» Бу Андерссона, производство новых автомобилей в России к 2030 году может вырасти до 1,5 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. По его мнению, рынок имеет потенциал в 3 млн автомобилей.

Андерссон также отметил, что к 2030 году в мире вероятнее всего будет продаваться от 90 млн до 105 млн автомобилей, 60 млн из которых — машины с двигателем внутреннего сгорания.

В тоже время российские власти ожидают увеличения в стране доли автомобилей на электричестве, газе и в перспективе — водороде с 1% до 14%, говорится в утвержденной правительством Энергостратегии РФ до 2050 года.

В целевом сценарии развитие альтернативного транспорта будет способствовать сокращению темпов роста спроса на автомобильный бензин и дизельное топливо и диверсификации автопарка, говорится в документе.

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При этом за счет роста объема перевозок и автомобилизации физический объем спроса на моторное топливо значительно не изменится. Как говорится в энергостратегии, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок в 2030 году должны составить 127 млн тонн по сравнению с 131 млн тонн в 2023 году.