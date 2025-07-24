Джо Байден, бывший президент Америки, договорился с издательством Hachette Book Group о выпуске своих воспоминаний. Сумма соглашения достигла $10 млн, что существенно меньше, чем у других американских лидеров. Например, Барак и Мишель Обама заработали $60 млн на своих мемуарах, а Билл Клинтон получил $15 млн за автобиографию «Моя жизнь».

Элизабет Франц/Reuters/File

Сумма соглашения Байдена с издательством достигла $10 млн, что существенно меньше, чем у других американских лидеров.

Права на публикацию достались подразделению Hachette — Little, Brown & Co., специализирующемуся на книгах, написанных политиками. Сделку организовало агентство Creative Artists Agency (CAA), ранее помогавшее Байдену с выпуском мемуаров «Обещай мне, папа» в 2017 году.

Уникальность контракта заключается в постепенной выплате аванса, причем итоговая сумма может измениться в зависимости от продаж. Точная дата выхода книги пока не названа — издательство поясняет, что график зависит от здоровья 82-летнего автора. В 2023 году у Байдена обнаружили агрессивный рак простаты, и он до сих пор проходит лечение.

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Параллельно в печать готовится книга «Первородный грех» журналистов CNN и Axios, посвященная президентству Байдена. По данным инсайдеров, в ней детально разбираются когнитивные способности политика, включая его провал на дебатах 2024 года.

Отраслевые эксперты связывают сравнительно небольшой аванс с возрастом автора, его здоровьем и общим падением спроса на политические мемуары. Однако аналитики ожидают высокого читательского интереса благодаря полувековой карьере Байдена и неоднозначности его президентского срока.

Издательство пока не раскрывает деталей будущей книги, но предполагается, что в ней будут описаны важнейшие события внутренней и внешней политики США, а также личные размышления автора. Особое внимание, по мнению экспертов, может быть уделено трагическим моментам в жизни Байдена, включая смерть сына Бо от рака мозга в 2015 году.

Скептики сомневаются, что возрастной экс-политик сможет самостоятельно написать объемный текст, но в Hachette уверяют, что тот активно участвует в работе. Ожидается, что мемуары выйдут в ближайшие два-три года в различных форматах, включая цифровой и аудиоварианты.