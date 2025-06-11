Билл Гейтс предлагает провести лето с книгами — а точнее с пятью мемуарами, которые он называет лучшими из всех, что читал. В список вошли откровенные истории рок-звезды, журналиста, комика, историка и первой женщины-главы крупной корпорации из списка Fortune 500.

Изображение: соцсети Билла Гейтса

Соучредитель Microsoft заинтересовался этим жанром совсем недавно — в феврале он выпустил собственные мемуары под названием «Исходный код». Работа над книгой стала для него серьезным вызовом, и в процессе написания он перечитывал свои любимые мемуары, чтобы понять, «чему можно научиться у лучших».

«Я все время чему-то учусь, но по-настоящему вхожу в режим глубокого обучения, когда начинаю новый проект», — признался Гейтс.

Теперь он делится списком личных фаворитов — возможно, эти книги вдохновят и других. Все издания вышли в Penguin Random House или его дочерних импринтах, как и «Исходный код».

«Надеюсь, вы найдете в этом списке что-то близкое себе, — добавил он. — Мемуары — напоминание о том, что каждый человек носит в себе невероятные истории».

1. Личная история, Кэтрин Грэм

Кэтрин Грэм возглавила The Washington Post в 1963 году после смерти отца и самоубийства мужа. В своих мемуарах (1997) она откровенно рассказывает, как приняла это решение в эпоху, когда женщины крайне редко занимали высокие посты в медиа.

К моменту своей смерти в 2001 году Грэм увеличила стоимость компании более чем на миллиард долларов.

«Эта вдумчивая книга напоминает, что великие лидеры могут прийти из самых неожиданных мест», — отметил Гейтс.

Он также вспомнил, что впервые встретился с ней в июле 1991 года — в тот же день, когда познакомился с Уорреном Баффетом.

2. Путь начинается, Николас Кристоф

Журналист New York Times Николас Кристоф повлиял на Гейтса еще в 1997 году, опубликовав статью о детской смертности в бедных странах. Именно она вдохновила Билла и Мелинду Гейтс на запуск благотворительной программы в сфере глобального здравоохранения.

«[Кристоф] делал репортажи из более чем 150 стран, освещая войну, бедность, здравоохранение и права человека, — рассказал Гейтс. — В этих потрясающих мемуарах Ник пишет о том, как он сохраняет оптимизм по отношению к миру, несмотря на все, что он видел».

3. Образованная, Тара Вестовер

Бестселлер мемуаров Тары Вестовер изначально появился в списке Гейтса лучших книг, которые он прочитал в 2018 году. В книге Вестовер рассказала о своем детстве, когда она была младшей из семи детей, воспитывавшихся в семье мормонов-фундаменталистов, борющихся за выживание, в сельском Айдахо.

Она рассказывала, как подвергалась физическому насилию со стороны брата и была практически изолирована от внешнего мира из-за строгих религиозных убеждений своих родителей. В конечном итоге ей удалось вырваться из семьи, поступить в колледж и получить степень доктора философии по интеллектуальной истории в Тринити-колледже Кембриджского университета.

По словам Гейтса, ее душераздирающие мемуары вдохновляют и, в некотором смысле, понятны многим.

4. Рожденный преступлением, Тревор Ноа

Комик и бывший ведущий The Daily Show делится историей своего детства в Южной Африке во времена апартеида. Его родители нарушили закон, начав межрасовые отношения.

«Эти мемуары рассказывают, как чувство инаковости может стать источником юмора и силы», — отметил Гейтс.

5. Сдаться, Пол «Боно» Хьюсон

Фронтмен U2 Боно открыто рассказывает о том, как добился успеха, несмотря на то что в юности его семья игнорировала его творческие амбиции. — Она вдохновила меня быть честнее в “Исходном коде”, делиться и слабостями тоже».

Если вы ищете вдохновляющее и содержательное чтение на лето — список Билла Гейтса может стать отличной отправной точкой.