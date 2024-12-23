Пресс-служба банка «Дом.РФ» сообщила, что по итогам 2024 года были подписаны кредитные договоры на строительство частных домов с использованием счетов эскроу с 370 компаниями в более 20 регионах России. Общий объем финансирования составит 15 млрд руб.

С помощью этих мер в России будет построено около 600 тыс. кв.м жилья. Банк предоставляет кредит сроком до двух лет по субсидированной ставке в 1%, в размере до 500 млн руб., в том числе до 50 млн руб. без залога. «Дом.РФ» финансирует до 80% от стоимости договора подряда.

Большая часть сделок была проведена в Новосибирске. Там были заключены договоры с 42 подрядчиками на сумму более 1,6 млрд руб.

Напомним, что в июле Госдума приняла федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Он должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Застройщик сможет получить деньги только после ввода объекта в эксплуатацию. В сентябре замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о том, что, возможно, закон потребуется усовершенствовать.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует увеличить втрое размер возмещения по счетам эскроу — до 30 млн руб. Там отметили, что сегодняшний лимит в 10 млн зачастую не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость.