В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщили о планах увеличить втрое размер возмещения по счетам эскроу — до 30 млн руб. Там отметили, что сегодняшний лимит в 10 млн зачастую не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость. Инициатива призвана снизить риски для покупателей квартир и участников долевого строительства.

Эскроу-счет необходим для безопасных расчетов при покупке жилья. Деньги клиента замораживаются до сдачи объекта в эксплуатацию . Только после этого их получает застройщик. Такую систему ввели в 2019 году для решения проблемы обманутых дольщиков. Сейчас эскроу-счет страхуется на 10 млн руб. в каждом банке, где у клиента есть ипотека.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о повышении суммы страхования средств на эскроу-счетах при покупке жилья могут внести в Госдуму уже этой осенью. По его словам, есть несколько вариантов документа.

Цены на новостройки в РФ выросли за год на треть и достигли в среднем 171 тыс. руб. за кв. м, следует из данных ЦБ на второй квартал 2024 года. При этом в Центральном федеральном округе цена на 37% выше, чем в среднем по стране, а в Москве — более чем в два раза.

Ранее был проведен онлайн-опрос среди региональных застройщиков, чтобы выяснить, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед отраслью. Результаты показали, что это увеличение себестоимости строительства: в сентябре проблему ставили в приоритет 69,9% опрошенных. Также значительно усилилась тревога за макроэкономическую нестабильность и долгосрочное планирование.