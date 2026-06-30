Банк международных расчетов (БМР), выступающий площадкой для сотрудничества центральных банков, в ежегодном экономическом докладе сравнил инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта объемом более $1 трлн с крупнейшими пузырями прошлого — от канальной мании 1830-х годов до краха доткомов в 2000 году. По оценке БМР, нынешний рынок напоминает эти эпизоды масштабом и скоростью вложений, а также завышенными ожиданиями будущей отдачи. Во всех подобных случаях инвестиционный подъем в итоге сменялся резким сокращением вложений и экономическим спадом.

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По подсчетам банка, пять крупнейших технологических корпораций в совокупности направят на связанную с ИИ инфраструктуру более $1 трлн в 2025−2026 годах. Эта сумма уже превышает их совокупную прибыль и свободный денежный поток, поэтому части компаний приходится привлекать дополнительный долг, чтобы покрыть разрыв между собственными средствами и капитальными расходами.

БМР не отрицает реальную ценность технологии: отраслевые исследования действительно фиксируют рост производительности труда на 20−50% при использовании ИИ. Однако практически все крупные игроки одновременно придерживаются одной стратегии, рассчитывая, что основную часть рынка в итоге поделят между собой несколько победителей. Такая логика подталкивает компании наращивать расходы вслед за конкурентами и повышает вероятность того, что отрасль в целом вложит в развитие ИИ больше средств, чем сможет окупить.

Экономисты банка использовали модель, основанную на теории состязаний, и показали, что конкурентная гонка постепенно снижает совокупный экономический излишек отрасли — разницу между итоговой отдачей и затратами на инвестиции. В неблагоприятном сценарии этот показатель может стать отрицательным. Компании потратят на развитие технологии больше, чем в итоге заработают. Если результаты не оправдают ожиданий, инвесторы могут резко сократить финансирование, а нынешний бум сменится затяжным спадом.

Отдельную угрозу БМР видит в самой структуре финансирования отрасли. Технологические корпорации, производители чипов и ИИ-лаборатории связаны сложной сетью непубличных соглашений, в том числе схемами циклического финансирования. Крупные компании приобретают доли в разработчиках ИИ, а те в ответ обязуются в течение нескольких лет покупать вычислительные мощности у своих же инвесторов.

Условия таких сделок нередко раскрываются лишь частично, из-за чего одни и те же активы могут неоднократно использоваться в качестве обеспечения. По данным банка, компании, связанные с развитием ИИ, уже обеспечивают около половины размещений облигаций инвестиционного уровня и получают 87% венчурного финансирования.

Представитель БМР по Азиатско-Тихоокеанскому региону Чжан Тао заявил South China Morning Post, что возможная коррекция может развиваться значительно быстрее прошлых банковских кризисов. Существенная часть капитала поступает в отрасль через хедж-фонды и фонды прямого кредитования, которые находятся под менее строгим регуляторным надзором, чем традиционные банки, и способны быстрее сокращать выдачу новых средств.

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Рынок прямого кредитования, объем которого превышает $1 трлн, за последние пять лет в четыре раза нарастил выдачу средств компаниям из ИИ- и ИТ-секторов. Доля таких займов в портфелях фондов приблизилась к 15%. Одновременно фонды уже сталкиваются с ростом числа заявок на возврат средств со стороны розничных инвесторов.

Дополнительной угрозой БМР считает закрытие Ормузского пролива после начала конфликта вокруг Ирана в конце февраля 2026 года. Из-за перебоев мировой рынок ежедневно недополучал более 10 млн баррелей нефти, что стало крупнейшим нарушением поставок за последние полвека. За две недели цены выросли на 67%, а глобальная инфляция ускорилась на 0,5 п.п.

Если инфляция окажется устойчивее прогнозов, центральным банкам придется повышать процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Однако удорожание заемных средств одновременно может обрушить долговую конструкцию, на которой держится значительная часть инвестиций в ИИ.

БМР пока не называет происходящее полноценным пузырем, однако призывает регуляторов распространить пруденциальные требования на небанковские финансовые организации, которые стали одним из главных каналов привлечения капитала в ИИ-индустрию.

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