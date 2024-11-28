Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов рассказал, что Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки в декабре. Он отметил, что по итогам года инфляция может выйти за пределы прогноза в 8,5%, что является недопустимым, сообщает Forbes. В связи с этим ЦБ «намерен предпринять все возможное» для возвращения инфляции к цели.

Тремасов отметил, что официальный прогноз ЦБ по инфляции в этом году находится в диапазоне 8–8,5%. Он заявил, что в данной ситуации Центробанк намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к целевым показателям.

По его словам, инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона и нельзя исключать, что инфляция окажется выше предполагаемых показателей. В связи с этим советник главы ЦБ допустил, что регулятор рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, хотя уточнил, что «это решение не предопределено».

В «ВТБ» прогнозируют, что на декабрьском заседании ключевая ставка будет повышена до 23%, заявил первый зампред «ВТБ» Дмитрий Пьянов. По его словам, регулятор может сохранить ставку на таком уровне в течение всего следующего года.

25 октября Банк России решил поднять ключевую ставку на 2%, до 21%. Это стало новым историческим максимумом. Предыдущий был достигнут в феврале 2022 года и составлял 20%.

Регулятор отмечает, что уровень инфляции заметно выше июльского прогноза, инфляционные ожидания растут, а рост спроса опережает предложение. По данным Росстата на 25 ноября, с начала года цены выросли на 7,8%.

Заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 20 декабря. Обновленный среднесрочный макропрогноз регулятора предполагает, что в декабре 2024 года ставка составит 21–23%. Банк России в начале ноября допустил ее повышение в декабре.

Большинство участников обсуждения согласились, что сохранение ставки на том же уровне возможно только в случае существенного замедления инфляции и появления факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели в 4%. Однако в Центробанке заявили, что предпосылок для сохранения ключевой ставки пока мало.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%. Теперь по программе «Семейной ипотеки» минимальная средневзвешенная ставка на «Домклике» составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.