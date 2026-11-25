Российский рынок независимых виртуальных операторов мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) за пять лет вырос в 3,6 раза по выручке — с 8,8 млрд руб. в 2020 году до 31,5 млрд руб. в 2025-м. Однако абонентская база растет быстрее, чем доходы: на независимые MVNO приходится 5,3% активных SIM-карт в стране, но только 2,9% выручки мобильной связи. Такие данные J’Son & Partners Consulting (JPC) представил директор департамента оборудования и ПО компании Виталий Солонин на конференции «Телеком и Банки — 2026».

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Речь идет о независимых потребительских виртуальных операторах — без Yota, «Ростелекома», МГТС и SIM-карт для устройств интернета вещей. За пять лет их абонентская база увеличилась вчетверо: с 3,6 млн до 14,5 млн активных SIM-карт. Но рост числа подключений пока не привел к сопоставимому увеличению доходов. По оценке JPC, часть номеров используется как дополнительные или льготные, а не как основные.

Более 90% абонентской базы независимых MVNO приходится на два банковских проекта — «Т-Мобайл» и «СберМобайл». По итогам 2025 года у первого было 7,14 млн SIM-карт, у второго — 6,3 млн. Росту помогали в том числе выгодные тарифы, включая бесплатную связь для зарплатных клиентов банков.

При этом четыре из пяти банковских MVNO завершили 2025 год с чистым убытком, отметил Солонин, пишет «Телеспутник». Однако этот показатель нельзя напрямую трактовать как убыточность мобильного бизнеса: речь идет о финансовых результатах юридических лиц, выручка которых может включать и другие услуги. Эксперт предлагает отдельно оценивать прибыль самого оператора и дополнительный эффект, который связь приносит банку.

Связь как инструмент удержания

Для банков мобильный оператор — не обязательно самостоятельный источник прибыли. Он может стать еще одним способом привлечь клиента, удержать его внутри экосистемы и увеличить число используемых сервисов. Льготный тариф или бесплатная связь для зарплатных клиентов в этой модели работают скорее как бонус к банковскому обслуживанию, чем как отдельный телеком-продукт.

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Солонин выделяет три возможных направления развития банковских MVNO.

Оператор как дополнение к банковскому продукту: связь сочетается со скидками и кешбэком, а главными показателями становятся количество абонентов, перенос номеров от других операторов и отток клиентов.

Объединение связи, банковских услуг и подписок в единый сервис. Здесь важнее уже не просто число SIM-карт, а активность пользователей, конверсия в другие продукты и пожизненная ценность клиента (LTV) — доход, который компания получает за все время взаимодействия с ним.

Интеллектуальная платформа с ИИ-агентами. В такой концепции оператор связи становится частью системы, которая учитывает потребности пользователя, помогает управлять тарифом, платежами и расходами, а также взаимодействует с другими сервисами. Солонин подчеркивает, что это возможная траектория развития, а не обязательная последовательность этапов для каждого оператора.

Но у последней модели есть потенциальный конфликт интересов. Если ИИ-помощник должен подбирать наиболее выгодное для клиента предложение, оно не всегда окажется внутри экосистемы банка.

Кроме того, дешевые тарифы и рост нагрузки на сеть могут ухудшать экономику оператора, предоставляющего инфраструктуру виртуальному игроку. Поэтому развитие таких платформ потребует не только технологических интеграций, но и правил работы с пользовательскими данными и распределения ответственности.

Антифрод и экономика экосистемы

Еще одно направление, которое выделяет JPC, — совместная борьба с мошенничеством. Банк и оператор могут обмениваться согласованными сигналами риска: например, телеком-компания передает банку признак подозрительной активности, а тот сопоставляет его с финансовой операцией. В зависимости от результата клиент получает предупреждение или проходит дополнительную проверку.

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Такая схема может повысить эффективность антифрод-систем, но для ее реализации необходимо определить основания обмена данными, использовать защищенные интерфейсы взаимодействия и заранее распределить ответственность за ошибки. Среди регуляторов, решения которых будут влиять на развитие сегмента, Солонин назвал Минцифры, ФАС, Банк России и Роскомнадзор.

При этом оценивать эффективность банковского MVNO только по его собственной выручке, по мнению эксперта, недостаточно. В расчет нужно включать телеком-маржу и дополнительный эффект для банка — например, удержание клиентов и продажи других продуктов, — а затем вычитать субсидии на тарифы и расходы на интеграцию. Результат следует проверять на сопоставимых группах клиентов.

Что это значит для бизнеса

История банковских MVNO показывает, что компания может развивать направление, которое не приносит самостоятельной прибыли, если оно помогает зарабатывать на основном бизнесе. Мобильная связь становится частью предложения банка: она дает дополнительный повод пользоваться его услугами, укрепляет отношения с клиентом и открывает возможности для продвижения других продуктов.

Но масштаб абонентской базы сам по себе еще не доказывает успешность такой стратегии. Для оценки ее эффективности нужно понимать, сколько стоит привлечение и обслуживание абонента, насколько долго он остается с оператором и приносит ли использование связи дополнительный доход банку.

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