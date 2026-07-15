Российские предприниматели стали значительно активнее искать заемное финансирование. По данным финансового маркетплейса «Сравни», в первом полугодии 2026 года количество обращений малого и среднего бизнеса за кредитами выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики: среди заявок, поданных через банки-партнеры платформы, одобрение получили лишь 7%.

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Общий объем запросов на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса достиг 38,4 млрд руб. Наиболее востребованным продуктом остаются классические кредиты — на них приходится 46,7% всех обращений. Второе место занимает расчетно-кассовое обслуживание (37,6%), далее следуют лизинг (8,6%) и банковские гарантии (6,3%).

Чаще всего за финансированием обращаются компании из торговли (42,7%), строительства (21,4%) и производственного сектора (15,1%). Больше всего заявок поступило из Москвы (35,6%), Санкт-Петербурга (14,5%), Московской (13,1%), Свердловской (10,7%) и Новосибирской (8,9%) областей.

Средняя сумма запрашиваемого кредита составила 8 млн руб., тогда как средняя сумма одобренного финансирования — 6,3 млн руб. Средний срок кредитования — 18 месяцев.

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По словам директора по развитию продуктов МСБ в «Сравни» Равшана Хадырова, рост спроса во многом связан с изменением ситуации на финансовом рынке.

«Спрос вырос в первую очередь из-за снижения ключевой ставки. Для банков деньги стали дешевле, и вслед за этим начали постепенно снижаться ставки по кредитам для клиентов. Кроме того, бизнес понимает, что в этом году ключевая ставка, скорее всего, уже не снизится настолько сильно, чтобы откладывать решение о привлечении финансирования», — пояснил он.

Эксперт отмечает, что кредитование остается одним из основных инструментов развития бизнеса, поскольку заемные средства позволяют компаниям финансировать расширение, запуск новых проектов и масштабирование.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает, что компании начинают возвращаться к инвестиционным планам после периода сверхдорогих денег. Однако рассчитывать на смягчение требований банков пока не стоит. Даже на фоне снижения ставок кредитные организации продолжают тщательно оценивать заемщиков, поэтому предпринимателям важно заранее готовить финансовую отчетность, подтверждать устойчивость бизнеса и реалистично оценивать необходимый объем финансирования.

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