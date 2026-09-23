У российских компаний может появиться еще одно основание для временной приостановки операций по счету. Банк сможет ограничить операции, если данные клиента совпадут с данными человека, чьи средства подлежат замораживанию. На дополнительную проверку предлагается отводить до пяти рабочих дней.

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Новая мера должна решить проблему расхождений в данных одного и того же человека. В перечне Росфинмониторинга числится более 15 тыс. лиц, связанных с экстремистской или террористической деятельностью. При этом на 1 февраля 2026 года более чем у 800 человек из списка было несколько вариантов персональных данных. Такие расхождения могут возникать, например, из-за разных вариантов написания имени или фамилии.

Одного совпадения по ФИО поэтому может быть недостаточно для окончательного решения. Основными параметрами проверки предлагается сделать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что критерии сопоставления должны учитывать реальные ситуации, в том числе различия при транслитерации.

Для бизнеса основной риск связан не с самой проверкой, а с тем временем, когда операции по счету остаются недоступными. За несколько рабочих дней компания может столкнуться с задержками расчетов с поставщиками, выплат сотрудникам и перечислений в бюджет. Если совпадение с данными человека из перечня не подтвердится, банк должен будет снять ограничения.

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Участники рынка ожидают, что после расширения проверки подобных случаев станет больше. Управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер оценивает возможный рост как минимум в 20%. Экономист и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский допускает увеличение числа таких ситуаций в полтора раза. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева ожидает роста на 15–25% в первые месяцы, примерно до 80 тыс. случаев. После настройки системы число ошибочных совпадений, по ее оценке, должно сократиться.

Отдельную проблему создают совпадения данных у разных людей. Финансовый советник и основатель Rodin. Capital Алексей Родин отмечает, что полностью совпадающие фамилия, имя и отчество встречаются менее чем у 1% людей. Поэтому эксперты предлагают учитывать при проверке также регион, сферу деятельности и другие идентификаторы.

Не менее важна скорость восстановления доступа к операциям по счету. По словам Леера, сейчас отдельные процедуры могут занимать больше недели. Эксперты считают оптимальным сроком несколько часов при условии, что банки смогут быстрее обмениваться информацией с соответствующими системами.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 24 сентября. Если документ примут, новые нормы начнут действовать через 270 дней после официального опубликования. До вступления изменений в силу бизнесу, по мнению опрошенных экспертов, стоит проверить данные владельцев и руководителей, уточнить в банке порядок восстановления операций и по возможности распределить операционные средства между несколькими счетами.

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