У российских компаний может появиться еще одно основание для временной приостановки операций по счету. Банк сможет ограничить операции, если данные клиента совпадут с данными человека, чьи средства подлежат замораживанию. На дополнительную проверку предлагается отводить до пяти рабочих дней.
Новая мера должна решить проблему расхождений в данных одного и того же человека. В перечне Росфинмониторинга числится более 15 тыс. лиц, связанных с экстремистской или террористической деятельностью. При этом на 1 февраля 2026 года более чем у 800 человек из списка было несколько вариантов персональных данных. Такие расхождения могут возникать, например, из-за разных вариантов написания имени или фамилии.
Одного совпадения по ФИО поэтому может быть недостаточно для окончательного решения. Основными параметрами проверки предлагается сделать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что критерии сопоставления должны учитывать реальные ситуации, в том числе различия при транслитерации.
Для бизнеса основной риск связан не с самой проверкой, а с тем временем, когда операции по счету остаются недоступными. За несколько рабочих дней компания может столкнуться с задержками расчетов с поставщиками, выплат сотрудникам и перечислений в бюджет. Если совпадение с данными человека из перечня не подтвердится, банк должен будет снять ограничения.
Участники рынка ожидают, что после расширения проверки подобных случаев станет больше. Управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер оценивает возможный рост как минимум в 20%. Экономист и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский допускает увеличение числа таких ситуаций в полтора раза. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева ожидает роста на 15–25% в первые месяцы, примерно до 80 тыс. случаев. После настройки системы число ошибочных совпадений, по ее оценке, должно сократиться.
Отдельную проблему создают совпадения данных у разных людей. Финансовый советник и основатель Rodin. Capital Алексей Родин отмечает, что полностью совпадающие фамилия, имя и отчество встречаются менее чем у 1% людей. Поэтому эксперты предлагают учитывать при проверке также регион, сферу деятельности и другие идентификаторы.
Не менее важна скорость восстановления доступа к операциям по счету. По словам Леера, сейчас отдельные процедуры могут занимать больше недели. Эксперты считают оптимальным сроком несколько часов при условии, что банки смогут быстрее обмениваться информацией с соответствующими системами.
Общественное обсуждение законопроекта продлится до 24 сентября. Если документ примут, новые нормы начнут действовать через 270 дней после официального опубликования. До вступления изменений в силу бизнесу, по мнению опрошенных экспертов, стоит проверить данные владельцев и руководителей, уточнить в банке порядок восстановления операций и по возможности распределить операционные средства между несколькими счетами.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.