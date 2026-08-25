Российские предприниматели стали чаще жаловаться на приостановку операций по счетам, которую они считают ошибочной. Опрошенные «Известиями» юристы и бухгалтеры оценили рост числа таких обращений в последние месяцы в 10−15%. В ФНС ответили, что проблема не носит массового характера, а каждый спорный случай рассматривается отдельно.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Предприниматели описывают подобные случаи в официальном чате налоговой службы. Эксперты связывают рост жалоб с автоматизацией контроля и многочисленными изменениями в правилах отчетности. Если информационная система ошибочно решает, что компания или ИП не подали обязательную декларацию, она формирует требование. Когда такое расхождение вовремя не устранено, дело может дойти до приостановки операций по счету.

Среди авторов жалоб встречаются пользователи специальных налоговых режимов и компании с отдельными льготами по отчетности. Некоторые предприниматели на АУСН рассказывали о приостановке операций из-за якобы неуплаченного НДС или непредставленной декларации, хотя этот режим в большинстве случаев освобождает от таких обязанностей. Исключения все же есть: декларация по НДС требуется, если плательщик выступал налоговым агентом или выставлял счет-фактуру с выделенным налогом.

В ФНС не подтвердили связь между недавней рассылкой уведомлений пользователям АУСН и приостановкой операций по счетам. По данным службы, сообщения получили лишь 0,09% плательщиков этого спецрежима, а вызванных рассылкой блокировок зафиксировано не было. Предпринимателям посоветовали проверять соблюдение лимитов АУСН, наличие специальных обязанностей по отчетности и поступление документов в налоговую.

Даже короткая приостановка операций способна создать бизнесу кассовый разрыв: задержать расчеты с поставщиками, выплаты по кредитам, зарплаты и другие платежи. После устранения причины ФНС должна отменить ограничение не позднее следующего рабочего дня. Однако фактический доступ к деньгам может вернуться позднее — например, если решение задержалось при передаче в банк. По словам экспертов, обычно процесс занимает от одного до трех рабочих дней, но в спорных случаях растягивается на неделю и более.

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Эксперты связывают рост числа жалоб с перенастройкой автоматизированных систем ФНС после изменений налогового законодательства. Одновременно служба продолжает очищать реестр от компаний с недостоверными сведениями: в первом полугодии 2026 года по решениям налоговых органов из ЕГРЮЛ исключили 101,7 тыс. коммерческих организаций, почти треть — именно по этой причине. Однако исключение из реестра и приостановка операций по счету — разные процедуры, поэтому эта статистика сама по себе не подтверждает рост ошибочных блокировок.

Если операции по счету приостановлены, предпринимателю стоит сначала выяснить основание решения и проверить статус спорной отчетности. Если требование оказалось ошибочным, через личный кабинет ФНС можно направить обращение и приложить документы, подтверждающие используемый налоговый режим или отсутствие обязанности подавать конкретную декларацию. Чем точнее в обращении указаны номер решения, отчетный период и спорное требование, тем проще инспекции проверить ситуацию.

Ускорить разбирательство можно через сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Обращения в нем рассматриваются в течение 24 часов, но этот срок не гарантирует, что за сутки счет уже будет разблокирован. Если инспекция отменила ограничение, а решение не дошло до банка, предпринимателю рекомендуют проверить его передачу в ФНС. При затянувшейся задержке можно обратиться к руководителю инспекции или в вышестоящий налоговый орган.

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