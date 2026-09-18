Российские банки предложили расширить льготное кредитование компаний, пострадавших от атак беспилотников. Они также предложили временно смягчить для таких заемщиков ряд регуляторных требований, чтобы бизнес мог быстрее восстановить работу.

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Инициативы обсуждали 16 сентября на встрече Ассоциации банков России (АБР), которую инициировали Wildberries & Russ и «Вайлдберриз банк». В ней участвовали крупнейшие банки, представители ЦБ и Минфина. Теперь АБР планирует обобщить предложения участников и направить их в Банк России, Минфин и Минэкономразвития.

В ассоциации предлагают расширить круг компаний, которые смогут рассчитывать на поддержку. В него могут войти продавцы на маркетплейсах, а также предприятия, у которых при атаках пострадали склады, логистические центры, магазины или производства. Для нефтепереработки, сельского хозяйства и туризма могут предусмотреть отдельные программы. Лимиты при этом предлагают распределить между МСП, крупным и системообразующим бизнесом.

Чтобы пострадавшие компании не потеряли доступ к кредитам, банки предлагают временно скорректировать ряд регуляторных требований. Речь идет, в частности, об оценке финансового состояния заемщиков, формировании резервов и применении макронадбавок. Отдельно участники встречи обсудили поддержку аграриев с учетом сроков сельхозработ.

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Сбербанк предложил предоставлять по таким кредитам государственные гарантии не менее чем на 80% суммы займа. По оценке участников встречи, сочетание льготного финансирования и регуляторных мер может помочь пострадавшим отраслям восстановить оборот в течение года и сохранить более 350 тыс. рабочих мест. Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев, напротив, считает, что бизнесу вместо новых кредитов нужна полноценная компенсационная помощь со стороны государства.

Часть мер поддержки уже действует. В августе ЦБ рекомендовал банкам предоставлять пострадавшим предпринимателям кредитные каникулы, реструктурировать задолженность, отказаться от штрафов и пеней и не требовать досрочного погашения займов. При этом такая реструктуризация не должна отражаться на кредитной истории бизнеса.

Для компаний и ИП, чей бизнес пострадал из-за атак на объекты Wildberries & Russ, правительство также перенесло на год сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов, если ущерб превысил 5% годового дохода. До конца 2026 года налоговые проверки для них также приостановлены.

С 11 сентября малому и среднему бизнесу доступно льготное финансирование в рамках программы Минэкономразвития, ЦБ и Корпорации МСП. В ней участвуют 73 банка, а общий лимит программы составляет 50 млрд руб. Кредиты можно направить на пополнение оборотных средств, закупку сырья и товаров, а также на сокращение простоев.

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