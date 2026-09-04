Правительство России готовит дополнительные меры поддержки для организаций и объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших от атак беспилотников. Проект предусматривает отмену плановых и внеплановых проверок, не связанных с налоговым контролем.

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О новой мере на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий нормативный акт уже подготовлен. Предполагается, что послабление охватит не только пострадавшую инфраструктуру маркетплейсов, но и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Налоговых проверок инициатива не касается: отменить предлагают только плановый и внеплановый контроль со стороны других надзорных ведомств. Цель — снизить административную нагрузку на компании, которым одновременно приходится восстанавливать поврежденное имущество.

Подобные ограничения в России уже действовали в 2022−2024 годах. С начала 2025-го временный мораторий закончился, а контроль перевели на постоянный риск-ориентированный режим: частота проверок теперь зависит от категории риска, а поводом для внепланового контроля может стать специальный индикатор. Часть проверок заменяют профилактическими визитами — инспектор указывает на возможные нарушения, но по итогам такого визита не выписывает штраф.

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С отдельной инициативой на том же форуме выступил генеральный прокурор Александр Гуцан. Он предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки пострадавшего малого и среднего бизнеса — со стороны всех органов, которые вправе их проводить, включая прокуратуру.

Налоговые послабления для пострадавших продавцов Wildberries уже действуют: правительство утвердило их в конце августа. Меры распространяются на компании и ИП с действующим договором реализации товаров на маркетплейсе, если ущерб от атак на объекты группы RWB превысил 5% их доходов за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025-го, этот порог не действует. Для получателей поддержки на 12 месяцев перенесли сроки уплаты ряда налогов и взносов — в частности, НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей со сроком уплаты с августа 2026 года по июль 2027-го.

Для получателей этой поддержки до конца 2026 года также приостановили отдельные выездные налоговые проверки и проверки правильности уплаты страховых взносов. Новый проект касается уже неналогового контроля и, если его примут, не ограничится объектами маркетплейсов: послабление должно охватить и другие пострадавшие организации и объекты гражданской инфраструктуры.

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