За три года число заведений индустрии красоты в российских городах-миллионниках увеличилось на 27,6%. При этом средняя стоимость базового набора услуг для женщин составляет 11 232 руб., а для мужчин — 6 989 руб., подсчитали в 2ГИС к Международному дню красоты (9 сентября).

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Сильнее всего развиваются барбершопы. Их количество выросло с 3 430 до 4 916 точек, а за последний год — еще на 7,9%. За три года число барбершопов особенно увеличилось в Воронеже — на 76,3%, Перми — на 71,4% и Волгограде — на 70,2%. В Красноярске только за последний год их стало больше на 32%.

Количество парикмахерских за три года выросло на 6,5%, но за последний год сократилось на 1,7% — с 32,1 тыс. до 31,5 тыс. точек. Рост сохранился в Волгограде (+5,6%), Ростове-на-Дону (+3,5%) и Красноярске (+3,4%). В Москве и Казани число парикмахерских снизилось на 4,4% и 3,5% соответственно.

2ГИС сравнил стоимость базовых услуг со средней зарплатой в регионах. В женский набор вошли маникюр и педикюр с покрытием, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка. В среднем такой набор стоит 11 232 руб., что соответствует примерно восьми посещениям салона в месяц при средней зарплате.

В Москве финансовая доступность услуг самая высокая: при средней стоимости набора 15 962 руб. москвички могут позволить себе до 11 визитов в месяц. В Красноярске и Челябинске показатель составляет 10 визитов. При этом в Челябинске набор обходится дешевле всего среди миллионников — в среднем в 8 655 руб.

Для мужчин стандартный набор включает стрижку, оформление и стрижку бороды, маникюр и педикюр. В среднем он стоит 6 989 рублей. При средней зарплате мужчина может позволить себе около 14 таких посещений в месяц. В Москве показатель достигает 20 визитов, в Перми и Красноярске — 16.

Меняется и подход к записи на процедуры. По данным ИИ-помощника 2ГИС, летом 37% жителей миллионников записывались на бьюти-услуги в день посещения, еще 46% — за один-три дня. Только 7% планировали визит больше чем за неделю. Чаще всего процедуры назначали на субботу.

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