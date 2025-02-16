Испанская студия Ricardo Bofill Taller de Arquitectura представила проект 190-метровой башни Papuli Tower в Тиране, Албания, которая имеет вид четырех вытянутых цилиндров. Небоскреб от Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, основанного в 1963 году Рикардо Бофиллом, станет одним из самых высоких зданий в городе.

В его основу легло здание штаб-квартиры архитектурного бюро, которая находится в Сант-Жуст-Десверн недалеко от Барселоны, в бывшем цементном заводе, известном как La Fábrica.

«Основная концепция заключалась в том, чтобы взять промышленный архетип, который, как мы знаем, можно эффективно использовать в качестве гибкого, многофункционального пространства, и внедрить его в сердце Тираны», — рассказали представители студии.

Небоскреб, состоящий из 46 этажей, на которых разместятся коммерческие, офисные и жилые помещения, будет состоять из четырех бетонных труб, похожих на силосные башни, расположенных вокруг прямоугольника в центре. По словам архитекторов, это позволит создать помещения, напоминающие четырехлистный клевер.

Ссылаясь на историю Тираны как «центра албанского производства», Ricardo Bofill Taller de Arquitectura выбрала вытянутую форму, чтобы структура выглядела одновременно современной и индустриальной.

«Поскольку город продолжает развиваться, эта башня, наряду с множеством других текущих проектов, представляют собой современное лицо албанской промышленности», — говорится в сообщении.

Округлая форма позволяет создавать «открытые внутренние пространства» и устраняет «мертвые зоны, обычно образующиеся из-за углов».

«Цилиндрическая форма открывает широкие возможности, — говорят в студии. — Она открывает виды во всех направлениях благодаря центральному бетонному ядру, в котором размещены все необходимые коммуникации и службы, освобождающие фасады от лишних элементов».

На первом этаже башни будут располагаться коммерческие помещения, а следующих десяти этажах — офисные. На остальных 35 этажах будут находиться квартиры.

В здании также использованы терракотовые полы и стены из окисленного бетона, а рендеры демонстрируют просторные интерьеры с открытыми поверхностями.

Ранее стало известно о пяти архитектурных проектах, которые были номинированы на премию Mies Crown Hall Americas Prize 2025 года, которая присуждается раз в два года. В числе претендентов — океанариум в Мексике от архитектурной студии Tatiana Bilbao Estudio и ветеринарная клиника в Буэнос-Айресе от Адамо Файдена.