Пять архитектурных проектов были номинированы на премию Mies Crown Hall Americas Prize 2025 года, которая присуждается раз в два года. В числе претендентов — океанариум в Мексике от архитектурной студии Tatiana Bilbao Estudio и ветеринарная клиника в Буэнос-Айресе от Адамо Файдена.

В число финалистов вошли два проекта из Мексики и по одному из Аргентины, Канады и США. Они охватывают различные стили и типологии архитектуры — от ландшафтного дизайна до школ и жилых проектов.

На награду претендуют экопарк от Colectivo C733, ветеринарная клиника Guayaquil от Адамо Файдена, школа в Арканзасе от Marlon Blackwell Architects, океанариум от Tatiana Bilbao Estudio и переоборудованная насосная станция в Виннипеге от 5468796 Architecture.

Экопарк, строительство которого завершилось в 2023 году, представляет собой квадратную набережную, которая тянется над лагуной в мексиканском городе Бакалар. Colectivo C733 разработал проект таким образом, чтобы воздействие на крупнейший в мире пресноводный бактериальный риф оказалось минимальным.

В работе с океанариумом Centro de Investigación Mar de Cortés в Масатлане студия Tatiana Bilbao Estudio также стремилась сохранить морскую среду.

Огромный бетонный комплекс с аквариумами был спроектирован так, чтобы напоминать «руины». Он является частью более масштабного проекта по восстановлению окружающего его Центрального парка Масатлана.

В Буэнос-Айресе Адамо Файден превратил бывшую резиденцию в городскую ветеринарную клинику Guayaquil. Для этого студия убрала центральную лестницу из оригинального здания и создала внутренний двор с прилегающим садом, который соединяется с улицей.

А канадская студия 5468796 Architecture сохранила элементы насосной станции James Avenue Pumphouse 1901 года в Виннипеге: оставила оригинальное насосное оборудование на первом этаже здания, а сверху разместила стеклянные офисные помещения.

Проект также включает в себя два жилых блока с черной отделкой по обе стороны насосной станции, которые соединяются со зданием переходами.

Наконец, компании Marlon Blackwell Architects, Eskew Dumez Ripple и Andropogon Associates завершили строительство школы Thaden в Бентонвилле — комплекса зданий, предназначенных для учеников 6–12 классов с упором на практическое обучение.

Marlon Blackwell Architects спроектировали пять длинных угловатых зданий для проекта, основанного на архитектуре этого района. Особые конструкции защищают от жаркого южного солнца и обеспечивают естественную вентиляцию.

Рассмотрение сотен проектов, представленных на премию, началось весной 2024 года под руководством жюри, в состав которого входят городской дизайнер Морис Кокс, директор Канадского центра архитектуры Джованна Борази и основатель Taller Mauricio Rocha Маурисио Роча.

Проект-победитель будет назван 5 мая 2025 года в Архитектурном колледже Иллинойсского технологического института, где в 2013 году был основан MCHAP.

Ранее ткацкий центр в Эквадоре был удостоен премии «За развитие новых практик» от MCHAP, а в 2023 году награду получила «бесстрашная, искренняя и оригинальная» пристройка Маурисио Рочи к музею Анауакалли в Мехико, созданному Хуаном О’Горманом и Диего Риверой.

Напомним, что в столице Швеции недавно прошла Стокгольмская неделя дизайна. Шведский дизайн долгое время ассоциировался с минимализмом, как в IKEA, чья доступная и практичная мебель теперь является синонимом страны во всем мире, но в последние годы он становится все более разнообразным.