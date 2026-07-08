Во время чемпионата мира по футболу 2026 года от Дэвида Бекхэма, кажется, невозможно скрыться. Легендарный футболист одновременно появляется в рекламных кампаниях Adidas, Pepsi, Stella Artois, Nespresso, Boss и других крупных брендов. Такое рекламное перенасыщение заставило маркетологов задуматься, действительно ли компании выигрывают от сотрудничества с одной и той же знаменитостью или начинают мешать друг другу бороться за внимание аудитории.

Mario Klassen, Unsplash

Выбор Бекхэма легко объяснить. Он остается одной из самых узнаваемых фигур мирового футбола, а роль совладельца «Интер Майами» и участие в популяризации игры в США делают его особенно подходящим лицом турнира, который проходит в Северной Америке.

Однако такая концентрация рекламных интеграций может дать и обратный эффект. Когда зрители видят одного и того же амбассадора в рекламе кофе, чипсов, спортивной одежды, пива и бытовой техники, внимание смещается с продуктов на самого героя. В результате аудитория рискует лучше запомнить Бекхэма, чем бренды, которые его пригласили.

Лучше всего в такой ситуации работают кампании, где участие футболиста связано не просто с его узнаваемостью, а с историей самого бренда. Adidas использует его футбольное наследие и связь с уличной культурой игры, Pepsi выстраивает коммуникацию вокруг фанатского сообщества и традиционного соперничества болельщиков. В таких случаях Бекхэм усиливает идею кампании, а не затмевает ее.

Главный вывод для маркетологов в том, что известность сама по себе уже не гарантирует эффективности. Когда одна звезда одновременно работает с десятком международных компаний, преимущество получает не тот, кто просто купил громкое имя, а тот, кто смог встроить его в собственную историю. Иначе аудитория запомнит не бренд, а еще одно появление популярного футболиста в рекламе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

