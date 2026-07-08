Многим взрослым людям может быть полезно получать больше белка и больше двигаться, чем предполагают действующие рекомендации в сфере общественного здравоохранения. К такому выводу пришел исследователь Крис Макдональд из Кембриджского университета, опубликовавший аналитическую статью в журнале Frontiers in Nutrition.

Alex Saks, Unsplash

По мнению исследователя, существующие рекомендации в основном рассчитаны на предотвращение дефицита питательных веществ и связанных с ним заболеваний. Но такого минимума может быть недостаточно, если цель — дольше сохранять здоровье, мышечную силу и когнитивные способности в пожилом возрасте.

В своей работе Макдональд рассмотрел три основных вопроса. Сколько белка действительно нужно человеку, какие виды физической активности дают наибольший эффект и что об этом говорят современные научные данные.

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Согласно обзору исследований, регулярная физическая активность связана со снижением риска преждевременной смерти, улучшением психического здоровья и когнитивных функций, а также помогает дольше сохранять самостоятельность с возрастом. Наиболее заметный эффект, как отмечается в статье, дает сочетание аэробных и силовых тренировок.

Автор также считает, что многим взрослым может быть полезно увеличить долю белка в рационе. Действующие рекомендации, например в Великобритании, основаны на минимальном количестве, необходимом для предотвращения дефицита у взрослых с малоподвижным образом жизни. Однако современные исследования показывают, что более высокое потребление белка может быть особенно важным для физически активных людей, пожилых и беременных женщин.

Помимо этого, рацион с достаточным количеством белка может помогать лучше контролировать чувство голода, поскольку белок усиливает насыщение и требует больше энергии на переваривание. При этом, подчеркивает исследователь, получать достаточно белка можно и на растительной диете, если грамотно планировать питание.

Макдональд не предлагает отказаться от существующих рекомендаций. Вместо этого он призывает дополнить их советами, которые были бы ориентированы не только на профилактику болезней, но и на сохранение мышечной силы, когнитивных функций и высокого качества жизни в пожилом возрасте.

По словам ученого, питание с достаточным количеством белка и регулярные тренировки не должны ассоциироваться только с бодибилдингом или погоней за внешним результатом. Их главная цель — помочь людям дольше сохранять здоровье, самостоятельность и физические возможности.

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