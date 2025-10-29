Подавляющее большинство российских работодателей систематически сталкиваются с кандидатами, имеющими перерывы в карьере, и в целом относятся к этому явлению с пониманием. Таковы ключевые выводы опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди 159 представителей российских компаний, пишет Forbes Young.

Почти половина работодателей (47%) очень часто видят в резюме соискателей длительные паузы (свыше шести месяцев). Еще 50% рекрутеров сталкивались с такими случаями несколько раз. Лишь 3% опрошенных заявили, что никогда не встречали кандидатов с «белыми пятнами» в карьере.

Абсолютное большинство респондентов (98%) демонстрируют лояльное отношение к карьерным паузам. Более половины (52%) занимают гибкую позицию, указывая, что их оценка зависит от причин перерыва.

Почти такая же доля (46%) работодателей фокусируется на актуальных профессиональных навыках и мотивации кандидата, отодвигая причину паузы на второй план. Откровенно негативно настроены и не рассматривают таких соискателей лишь 2% респондентов.

Исследование выявило широкий спектр причин, по которым соискатели прерывали свою профессиональную деятельность. Наиболее распространенными из них работодатели назвали:

желание отдохнуть (68%);

отпуск по уходу за ребенком (58%);

отсутствие необходимости работать в определенный период жизни (46%);

неудачную попытку начать собственный бизнес и последующее возвращение в найм (43%).

Среди других значимых причин рекрутеры отметили долгий поиск работы (40%), проблемы со здоровьем (39%), службу в армии (19%) и получение образования (18%).

Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к длительным перерывам (год и более), не связанным с объективными обстоятельствами (декрет, здоровье, учеба и другими). Здесь доминируют позитивная или нейтральная оценки.

В частности, 47% работодателей считают, что такой отдых помогает предотвратить профессиональное выгорание. Каждый четвертый (25%) видит в паузе возможность для осознанного пересмотра карьерной траектории, а 19% уверены, что после качественного отдыха сотрудник возвращается к работе с повышенной продуктивностью.

Часть работодателей выражает опасения: 28% полагают, что за долгий перерыв специалист теряет свои навыки, 20% усматривают в этом слабую мотивацию, а 6% расценивают такую паузу как проявление безответственности.