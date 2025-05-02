После более чем 40 лет успешной голливудской карьеры актера, режиссера и продюсера Бен Аффлек может позволить себе практически все, что захочет. Но обладатель премии «Оскар» напоминает своим детям, что его миллионы не принадлежат им, чтобы тратить их.

Во время интервью на программе TODAY with Jenna & Friends 52-летний отец прокомментировал видео, ставшее вирусным в сети. На нем его 13-летний сын рассматривает кроссовки Dior Air Jordan 1 стоимостью $6 тыс., однако отец тут же дал понять, что оплачивать такую покупку не будет.

«Тебе придется косить много газонов, чтобы на них заработать, — сказал Аффлек своему сыну в тот раз. — Тебе они нравятся только потому, что они дорогие».

По его словам, так он попытался преподать сыну урок, объяснив, что для покупки этих кроссовок ему придется самому заработать деньги, выполняя домашние обязанности.

«Послушайте, вы любите своих детей и хотите дать им все и сделать для них все, — отметил Аффлек. — Но я думаю, что вы оказываете им медвежью услугу, не объясняя, что если они чего-то хотят, то должны работать, чтобы это получить».

«Мой 13-летний сын осознает эту реальность, глядя на пустой шкаф для обуви, — продолжил он. — У него есть обувь, но нет безумно дорогой. Я ему говорю: “Ну, если хочешь такие, можешь поработать 1 тыс. часов. А когда заработаешь, возможно, не захочешь тратить эти деньги на пару кроссовок”».

Звезда добавил, что двое его старших детей в настоящее время работают, а один из них только что устроился «на классическую работу подростка в магазине».

Несмотря на то, что в 2020 году он зарабатывал около $55 млн в год, Аффлек все еще помнит, как в начале карьеры ему приходилось сводить концы с концами. Когда Аффлек был подростком, он делил совместный банковский счет с приятелем Мэттом Дэймоном, который они использовали для оплаты прослушиваний.

«Мы немного зарабатывали — делали дополнительную работу, снимались в рекламе Burger King — а потом брали эти деньги и клали на счет», — сказал он.

Аффлек — не единственный богатый и знаменитый отец, который говорит своим детям, что они должны зарабатывать себе на жизнь. Член Зала славы НБА Шакил О’Нил также сказал своим детям, что его миллионы не принадлежат им.

«Мое самое известное правило: чтобы прикоснуться к моему сыру, нужно предъявить мне два диплома, — сказал он в 2018 году. — Как отец я не собираюсь давать им подачки. Они должны получить степень бакалавра и магистра».