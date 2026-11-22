Американская финансово-технологическая компания Intuit договорилась о продаже платформы автоматизации email-маркетинга Mailchimp итальянской Bending Spoons за $3,68 млрд. В 2021 году Intuit приобрела этот бизнес примерно за $12 млрд. Отказ от крупнейшего приобретения в истории компании связан с пересмотром стратегии: руководство рассчитывает, что искусственный интеллект позволит эффективнее решать маркетинговые задачи непосредственно внутри финансовых сервисов.

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Сделку планируют закрыть в начале 2027 года после получения разрешений регуляторов. Intuit получит $3,31 млрд денежными средствами и еще $368 млн в виде акций Bending Spoons. Денежные поступления компания намерена направить на обратный выкуп собственных акций. Стоимость продажи оказалась примерно на 69% ниже первоначальной цены покупки Mailchimp, однако эта разница не равнозначна бухгалтерскому убытку.

Пять лет назад Intuit рассчитывала объединить инструменты бухгалтерского учета QuickBooks с возможностями Mailchimp по привлечению клиентов. Предприниматели могли бы управлять финансами, рекламными кампаниями и продажами в рамках одной экосистемы. Однако развитие ИИ изменило представления руководства о том, как должна работать такая система.

По словам генерального директора Intuit Сасана Гударзи, компания теперь может реализовать значительную часть необходимых функций непосредственно в QuickBooks. ИИ-инструменты помогут предпринимателям находить потенциальных клиентов, управлять продажами и анализировать финансовые результаты. Для этого Intuit больше не считает необходимым владеть отдельной маркетинговой платформой.

Финансовые показатели Mailchimp также оказались слабее результатов других направлений бизнеса. За квартал, который завершился 31 октября, выручка платформы сократилась на 1%, до $313 млн.

При этом общая выручка Intuit выросла на 12%, до $4,35 млрд, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 56%. Продажа Mailchimp позволит компании сосредоточить ресурсы на направлениях с более высокими темпами роста.

Одновременно ИИ создает проблемы для других продуктов Intuit. Как рассказал Fortune финансовый директор компании Сандип Ауджла, пользователи финансового сервиса Credit Karma все чаще обращаются за первичными консультациями к нейросетям.

Раньше поисковые системы обеспечивали лишь около 1% клиентского потока платформы, однако изменение потребительских привычек заставляет Intuit пересматривать способы привлечения аудитории.

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Новым владельцем Mailchimp станет Bending Spoons, которая специализируется на покупке и развитии цифровых сервисов. В ее портфель уже входят Evernote, Vimeo, AOL, Miro и другие продукты. Компания намерена инвестировать в технологии Mailchimp, маркетинг и развитие способов монетизации. Конкретные изменения тарифов и функциональности пока не объявлены.

Сделка показывает, как распространение ИИ влияет на стоимость специализированных программных продуктов. Если универсальная корпоративная платформа сможет самостоятельно выполнять маркетинговые, финансовые и административные задачи, потребность бизнеса в отдельных подписках может сократиться.

Для разработчиков таких сервисов это создает необходимость расширять функциональность и доказывать преимущества перед встроенными ИИ-инструментами.

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