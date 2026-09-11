Итальянский холдинг Bending Spoons договорился о покупке сервиса для совместной работы Miro за $1,36 млрд наличными. С учетом примерно $435 млн чистых денежных средств на балансе Miro сделка соответствует оценке собственного капитала в $1,79 млрд. Это почти на 90% ниже $17,5 млрд, в которые компанию оценили в начале 2022 года.

Miro

Miro основали в Перми в 2011 году Андрей Хусид и Олег Шардин. Первоначально сервис цифровых досок назывался RealtimeBoard, а в 2019 году его переименовали в Miro. Настоящий взлет начался в пандемию: компании массово переходили на удаленную работу, а командам понадобился цифровой аналог обычной доски, за которой раньше можно было вместе обсуждать идеи.

Со временем Miro начала превращаться из онлайн-доски в более широкую рабочую платформу: сервис получил интеграции более чем с 250 приложениями и партнерства с Atlassian, Cisco, Microsoft и Zoom. Сейчас компания позиционирует его как рабочее пространство для инноваций с ИИ — с ассистентами, автоматизированными сценариями, инструментами прототипирования и коннекторами к GitHub, Jira и Slack.

За два года аудитория Miro выросла примерно с 5 млн до 30 млн пользователей, а число платящих клиентов увеличилось на 550%. На пике пандемийного роста, в январе 2022 года, компания привлекла $400 млн при оценке в $17,5 млрд. После этого Miro продолжила расти, но уже далеко не такими темпами.

Сейчас Miro насчитывает более 4 млн платящих пользователей при общей аудитории около 100 млн человек. По данным Bending Spoons, годовая регулярная выручка (ARR) сервиса приближается к $600 млн, причем около 90% обеспечивают бизнес- и корпоративные клиенты. На балансе компании находится примерно $435 млн чистых денежных средств, а сам бизнес остается прибыльным.

Период быстрого найма при этом закончился сокращениями. В феврале 2023 года Miro уволила 119 сотрудников, или 7% штата, а в октябре 2024-го, по имеющимся данным, сократила еще 275 человек — около 18%. Для сравнения: к началу 2022 года штат Miro вырос до более чем 1200 сотрудников.

Разрыв между прежней и нынешней оценкой Miro хорошо показывает, насколько изменился рынок SaaS после бума 2021 года. Когда пандемийный рост закончился, компании начали жестче контролировать расходы на софт и избавляться от дублирующих друг друга приложений и лицензий — именно на таком спросе несколько лет быстро росли многие сервисы для удаленной работы.

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Одновременно Miro пришлось конкурировать с куда более крупными Canva, Figma и Microsoft. Корпоративные клиенты все чаще предпочитают покупать целые наборы взаимосвязанных инструментов вместо отдельных приложений, поэтому самостоятельным сервисам для совместной работы стало сложнее отстаивать прежние цены и место в корпоративном наборе софта.

Для Bending Spoons такая покупка уже становится узнаваемой стратегией. Всего месяц назад холдинг договорился приобрести Airtable за $1,28 млрд — при том что на пике 2021 года сервис оценивали более чем в $11 млрд. До этого компания скупила целую коллекцию известных технологических брендов, включая Evernote, WeTransfer, Vimeo, Brightcove, Eventbrite и AOL.

После крупных поглощений Bending Spoons часто проводит жесткую перестройку бизнеса: сокращает команды, переносит часть разработки в Европу, пересобирает продукт и повышает цены. После покупки Evernote компания рассталась с большинством сотрудников в США и Чили и перенесла основную разработку в Европу; у WeTransfer под сокращение попали около 75% работников, а Brightcove через месяц после сделки уволила 198 человек — примерно две трети американского штата. Параллельно холдинг усиливает монетизацию: годовая подписка Evernote для части пользователей выросла примерно со $100 до $249, а базовый месячный тариф StreamYard — с $25 до $45, то есть на 80%.

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