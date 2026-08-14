Компания Heart Aerospace впервые подняла в воздух X1 — экспериментальный самолет, который должен показать, насколько далеко сегодня можно продвинуться в создании электрической авиации. Машина провела в небе 27 минут, полностью полагаясь на энергию аккумуляторов.

Ross Parmly, Unsplash

Испытательный полет прошел 12 августа в Платтсбурге, штат Нью-Йорк. X1 набрал высоту около 335 метров, выполнил маневры и благополучно приземлился. При этом его электрическая силовая установка развила мощность более 1 МВт (то есть мощность примерно 1 тыс. электрочайников, включенных одновременно).

Главное в этом испытании — масштаб самолета. X1 получил крыло размахом 32 метра, его длина составляет около 23 метров, а взлетная масса превышает 11 тонн. Heart Aerospace называет его крупнейшим аккумуляторным электросамолетом, которому удалось совершить полет.

Компания специально построила X1 не как готовый пассажирский лайнер, а как летающую лабораторию. На нем разработчики проверяют электрическую силовую установку, аэродинамику и другие технологии, которые впоследствии должны появиться в коммерческом самолете.

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Есть у электрического полета и необычный экономический показатель: на первый вылет X1 потратил электроэнергии примерно на $5. Для сравнения, стоимость авиационного топлива в США в начале августа составляла в среднем $3,50 за галлон и за год выросла на 63%.

Следующим шагом для Heart Aerospace станет ES-30 — 30-местный региональный самолет с гибридной электрической силовой установкой. Именно его компания рассчитывает сертифицировать и вывести на регулярные рейсы. Среди авиакомпаний, поддержавших проект, — United Airlines, Air Canada и JSX.

Heart Aerospace планирует начать летные испытания предсерийного ES-30 в 2028 году, а коммерческую эксплуатацию — в 2031-м. По расчетам компании, самолет сможет обходиться более чем на 40% дешевле в эксплуатации по сравнению с обычными региональными лайнерами.

Но это не означает, что пассажирские авиалайнеры уже завтра полностью перейдут на батареи. Скорее, это проверка того, можно ли масштабировать электрические технологии до размеров реального коммерческого самолета. Именно этот вопрос Heart Aerospace теперь предстоит решать на пути от экспериментального X1 к ES-30.

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