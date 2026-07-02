Японский автопроизводитель Honda начал выпускать в США аккумуляторы для стационарных систем хранения энергии. Часть мощностей, первоначально рассчитанных на производство батарей для электромобилей, компания переориентировала на поставки для дата-центров, сообщает Nikkei Asia.

Honda

Производственный поворот произошел спустя три месяца после того, как Honda отказалась от разработки и запуска трех электромобилей, запланированных для американского рынка. Батареи для этих моделей должен был выпускать завод в штате Огайо, которым компания управляет совместно с LG Energy Solution. Теперь часть созданных для них мощностей будет производить аккумуляторные элементы для систем хранения энергии, используемых в том числе дата-центрами.

Одной из причин пересмотра стратегии стало снижение спроса на электромобили в США после отмены федеральной налоговой льготы. Продажи новых электрокаров остаются ниже прошлогодних показателей: часть покупателей перенесла покупки на более ранний срок, чтобы воспользоваться льготой до ее отмены в сентябре 2025 года. На решение Honda также повлияли изменения экологического регулирования, американские пошлины и усилившаяся конкуренция в Китае.

В результате Honda отказалась от разработки и запуска трех электромобилей для американского рынка. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2026-го, связанные с электрическим направлением потери компании достигли 1,58 трлн иен — около $10 млрд. В эту сумму вошли расходы на отмененные модели и обесценение активов, в том числе в Китае, где рынок электромобилей продолжает расти, но Honda уступает местным производителям в цене, программном обеспечении и скорости разработки.

Несмотря на масштабные потери, Honda не стала закрывать совместное предприятие с LG Energy Solution и начала развивать стационарные накопители как отдельное направление. Аналогичным путем идут Tesla, Ford и GM: на фоне более слабого спроса на электромобили автоконцерны все активнее используют батарейные технологии и производственные мощности в энергетике.

Американский рынок стационарных систем хранения энергии быстро растет. По данным SEIA и Benchmark Mineral Intelligence, в первом квартале 2026 года в стране ввели 9,7 ГВт·ч новых мощностей — на 32% больше, чем годом ранее. Сопоставимого объема аккумуляторов хватило бы примерно для 120 тыс. электромобилей.

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Аналитики ожидают, что рост продолжится: к 2030 году ежегодный объем новых систем хранения энергии в США может превысить 110 ГВт/ ч — почти вдвое больше результата 2025 года. Направление уже приносит заметную прибыль. Валовая рентабельность энергетического подразделения Tesla, в которое входят промышленные накопители Megapack, домашние батареи Powerwall и солнечные решения, приблизилась к 30% — примерно вдвое выше показателя автомобильного бизнеса.

Стационарные батареи могут устанавливаться непосредственно рядом с дата-центрами, помогая им переживать пики потребления и перебои с подачей электричества. Более крупные системы подключают к общей энергосети. Они выравнивают нагрузку и компенсируют перепады в работе солнечных и ветровых электростанций, накапливая излишки энергии и возвращая их в сеть в часы повышенного спроса.

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