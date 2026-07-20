Британский разработчик технологий искусственного интеллекта CuspAI привлек $450 млн в раунде серии B. В компанию вложились основатель Amazon Джефф Безос и британский суверенный фонд, финансирующий перспективные ИИ-проекты.

Alex Shuper, Unsplash

Одновременно CuspAI представила альянс AI Materials Foundry, в который вошли более 48 компаний, исследовательских центров и промышленных партнеров. Среди участников оказались Nvidia, Meta* и Hyundai. Альянс будет использовать современные ИИ-модели для поиска новых материалов для полупроводников, аккумуляторов, энергетических систем и других высокотехнологичных производств.

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Разработчики рассчитывают, что ИИ сократит сроки исследований и поможет снизить зависимость промышленности от редких металлов, включая иридий и рутений. Эти материалы используются при производстве микросхем, а перебои с их поставками могут затронуть сразу несколько высокотехнологичных отраслей.

По словам сооснователей CuspAI Чада Эдвардса и Макса Веллинга, дальнейшее развитие промышленности во многом будет зависеть от появления принципиально новых материалов. Для их поиска компания объединяет агентные ИИ-системы, специализированные научные данные и экспертизу промышленных партнеров.

Полученные средства CuspAI направит на расширение международного присутствия. Компания откроет офис в Сингапуре и увеличит команды в Кембридже, Амстердаме, Берлине, Токио и США.

Для британского правительства вложение в CuspAI стало уже четвертой инвестицией через суверенный ИИ-фонд, созданный для поддержки местных технологических компаний. Размер государственного участия в раунде не раскрывается.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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