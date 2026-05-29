За последние три месяца Nvidia инвестировала как минимум $6,5 млрд в компании, связанные с развитием фотонных технологий, усиливая свою стратегию по устранению одного из главных ограничений масштабирования искусственного интеллекта — высокого энергопотребления и ограниченной пропускной способности дата-центров.

Основной фокус этих вложений — фотоника, подход к передаче данных, при котором информация передается с помощью света, а не электрических сигналов. По сравнению с традиционными медными соединениями оптические каналы потенциально способны значительно снизить энергозатраты при обмене данными между GPU, сетевыми чипами, модулями памяти и серверами в инфраструктуре ИИ.

Начиная с марта Nvidia раскрыла серию инвестиций в ключевых игроков отрасли: около $2 млрд было направлено в Lumentum, также компания поддержала Coherent и Marvell Technology. Отдельно около $500 млн выделено Corning на развитие оптических решений, а также подтверждено участие в раунде финансирования стартапа Ayar Labs.

Дополнительно к этому в отраслевых инициативах участвовали также Alphabet и Microsoft, а венчурные фонды поддержали оптические стартапы нового поколения, включая проекты вроде nEye.

Переход к фотонным технологиям может стать фундаментальным шагом для индустрии ИИ. По мере роста моделей и увеличения числа GPU в кластерах традиционные медные соединения начинают упираться в физические ограничения — прежде всего в энергопотребление и задержки передачи данных.

Фотоника рассматривается как способ построения более плотных и энергоэффективных вычислительных систем, где свет используется для межчипового и межсерверного взаимодействия. Это особенно важно для архитектур следующего поколения, в которых миллионы GPU должны работать как единая распределенная система.

На конференции GTC в марте 2025 года глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания активно развивает направление кремниевой фотонии в партнерстве с TSMC, Coherent Corp. и Lumentum. По его словам, «объем мощностей по кремниевой фотонике, который нам нужен, существенно превышает то, что есть в мире сегодня».

При этом аналитики отмечают и технологические риски: производство оптических компонентов требует сверхточной сборки, а масштабирование остается сложной инженерной задачей. По оценкам отрасли, массовое внедрение фотоники в дата-центрах может начаться ближе к концу десятилетия, после 2028 года, когда технологии достигнут достаточной зрелости для промышленного уровня.

