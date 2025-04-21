Стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность создания проектов, вдохновленных форматами шоу «Последний герой» (Survivor) и «Холостяк» (The Bachelor), сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на источники. Их главной особенностью станет участие инфлюенсеров. Так компания хочет повторить успех «Игр Биста» (Beast Games) от Amazon с блогером MrBeast и составить конкуренцию YouTube.

Фото: Unsplash

По данным источников, Netflix находится на ранней стадии разработки новых проектов. Компания стремится избежать ошибок медиагигантов, которые ранее пытались встроить блогеров в традиционные телешоу, что приводило к неестественным результатам.

Недавний проект Netflix в жанре реалити-шоу «Pop the Balloon» — адаптация ютуб-сериала о свиданиях — получил сдержанные отзывы, но ведущая шоу Ивонн Орджи сообщила, что будущие эпизоды будут доработаны.

Интерес Netflix к блогерам отражает растущую популярность YouTube среди молодежи. По данным Nielsen, в марте 2025 года доля YouTube в общем количестве просмотров достигла 12%, удвоившись с 2021 года, тогда как доля Netflix выросла с 6% до 8%.

Чтобы привлечь новую аудиторию, компания уже сотрудничает с популярными авторами, такими как Sidemen и Ms. Rachel, и недавно платформа выпустила документальный сериал со скандальным блогером Пайпер Рокелл.

Вице-президент по прикладной аналитике Parrot Analytics Алехандро Рохас отметил, что шоу-соревнования с известными блогерами помогают удерживать зрителей и привлекать рекламодателей благодаря драматичным сюжетам и повторяющимся форматам.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос на конференции 17 апреля подчеркнул, что платформа ищет «новое поколение выдающихся авторов» и предлагает блогерам авансовые выплаты и широкую аудиторию, что, по мнению топ-менеджеров компании, делает Netflix привлекательной альтернативой YouTube.