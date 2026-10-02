Крупные технологические компании все чаще привлекают экономистов, чтобы изучать влияние искусственного интеллекта на рынок труда и экономику. Об этом пишет Financial Times.

Pham Nhat, Unsplash

Особенно заметен этот тренд среди компаний, разрабатывающих ИИ. Например, у Anthropic, создателя Claude, есть собственный главный экономист. В исследовательской работе в этой области также участвуют экономисты финтех-компании Ramp и других технологических компаний.

Одна из причин интереса к экономистам — доступ к данным об использовании ИИ. Технологические компании могут анализировать, как сотрудники и организации применяют их модели, какие задачи передают ИИ и как это отражается на работе компаний.

При этом такие данные позволяют изучать влияние ИИ на занятость, но не дают полной картины происходящего на рынке труда. Исследования, проведенные внутри технологических компаний, в основном основаны на данных, которыми располагают сами разработчики ИИ.

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Одно из исследований, проведенных экономистом Ramp, показало, что компании, активно использующие ИИ, увеличили численность сотрудников примерно на 10% в течение двух лет после начала его внедрения. При этом у компаний с более низкой интенсивностью использования ИИ статистически значимого изменения численности персонала не обнаружили.

Financial Times отмечает, что подобные исследования требуют осторожной интерпретации. Компании, которые их проводят, одновременно являются разработчиками ИИ и заинтересованы в распространении этой технологии. Кроме того, у них есть доступ к данным, которых нет у независимых исследователей.

Это создает проблему для изучения последствий ИИ: корпоративные исследования могут давать уникальную информацию о том, как используется технология, но одновременно охватывают лишь часть рынка. Поэтому результаты таких работ не всегда можно напрямую распространять на экономику в целом.

На этом фоне экономисты становятся все более востребованными в технологической отрасли. Их исследования помогают компаниям оценивать, как внедрение ИИ связано с занятостью и производительностью, а также дают представление о масштабах изменений, которые технология уже вызывает в бизнесе.

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