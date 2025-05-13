Билл Гейтс: действия Илона Маска приведут к миллионам смертей по всему миру
Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска за сокращение расходов правительства США, проведенное под его руководством через Департамент эффективности государственного управления, отметив, что урезание финансирования USAID может привести к миллионам жертв по всему миру.
Предупреждение Гейтса прозвучало после мер администрации Трампа по закрытию USAID (Агентства США по международному развитию) и сворачиванию иностранной помощи. Илон Маск заявил, что закинул агентство в «измельчитель», что привело к расторжению контрактов у многих некоммерческих организаций. Гейтс подчеркнул важность повышения эффективности государственного управления, но выразил сожаление по поводу негативных последствий для гуманитарной помощи и призвал восстановить финансирование.
Он заявил, что мир сталкивается с «глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», поскольку правительства США и Европы сокращают финансирование медицинских программ. Его комментарии прозвучали после того, как он объявил о планах раздать $200 млрд через Фонд Гейтса в течение следующих 20 лет перед закрытием организации.
Гейтс также отметил, что сократить бюджет на $2 трлн из бюджета в $7 трлн всего за два месяца невозможно. Он призвал к более взвешенным мерам. После этого он раскритиковал ложное утверждение Маска, будто США выделяют $50 млрд на презервативы для Газы, но вскоре Маск опроверг свои слова.
Фонд Гейтса с момента своего основания в 2000 году инвестировал более $100 млрд, сотрудничая с правительственными и другими некоммерческими организациями по всему миру для решения ключевых проблем в области здравоохранения. Деятельность фонда направлена на разработку новых вакцин, диагностических инструментов и лечебных механизмов в борьбе с болезнями.
Несмотря на то что Маск проявляет гениальность в некоторых сферах, он не уделяет достаточного внимания глобальному здравоохранению, заявил Гейтс. «Если бы речь шла о незначительном сокращении для повышения эффективности, я бы не возражал. Но сокращение на 80% может привести к миллионам смертей, и это ошибка», — добавил он.
Эти высказывания последовали за интервью Гейтса в Financial Times, в котором он обвинил Маска в том, что его действия приводят к «смерти беднейших детей на планете» из-за сокращения государственных трат.
«Меня больше всего тревожит неопределенность, которую мы создали. Если вы планируете построить новую фабрику, вам необходимо учитывать политику на следующие 20 лет, а не только на ближайшие два дня или четыре года», — заключил Гейтс.