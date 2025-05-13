Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска за сокращение расходов правительства США, проведенное под его руководством через Департамент эффективности государственного управления, отметив, что урезание финансирования USAID может привести к миллионам жертв по всему миру.

Изображение: соцсети Билла Гейтса

Предупреждение Гейтса прозвучало после мер администрации Трампа по закрытию USAID (Агентства США по международному развитию) и сворачиванию иностранной помощи. Илон Маск заявил, что закинул агентство в «измельчитель», что привело к расторжению контрактов у многих некоммерческих организаций. Гейтс подчеркнул важность повышения эффективности государственного управления, но выразил сожаление по поводу негативных последствий для гуманитарной помощи и призвал восстановить финансирование.

Он заявил, что мир сталкивается с «глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», поскольку правительства США и Европы сокращают финансирование медицинских программ. Его комментарии прозвучали после того, как он объявил о планах раздать $200 млрд через Фонд Гейтса в течение следующих 20 лет перед закрытием организации.

Гейтс также отметил, что сократить бюджет на $2 трлн из бюджета в $7 трлн всего за два месяца невозможно. Он призвал к более взвешенным мерам. После этого он раскритиковал ложное утверждение Маска, будто США выделяют $50 млрд на презервативы для Газы, но вскоре Маск опроверг свои слова.

Фонд Гейтса с момента своего основания в 2000 году инвестировал более $100 млрд, сотрудничая с правительственными и другими некоммерческими организациями по всему миру для решения ключевых проблем в области здравоохранения. Деятельность фонда направлена на разработку новых вакцин, диагностических инструментов и лечебных механизмов в борьбе с болезнями.

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Несмотря на то что Маск проявляет гениальность в некоторых сферах, он не уделяет достаточного внимания глобальному здравоохранению, заявил Гейтс. «Если бы речь шла о незначительном сокращении для повышения эффективности, я бы не возражал. Но сокращение на 80% может привести к миллионам смертей, и это ошибка», — добавил он.

Эти высказывания последовали за интервью Гейтса в Financial Times, в котором он обвинил Маска в том, что его действия приводят к «смерти беднейших детей на планете» из-за сокращения государственных трат.

«Меня больше всего тревожит неопределенность, которую мы создали. Если вы планируете построить новую фабрику, вам необходимо учитывать политику на следующие 20 лет, а не только на ближайшие два дня или четыре года», — заключил Гейтс.