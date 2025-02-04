Билл Гейтс заявил, что впервые по-настоящему ощутил свою успешность, когда ему было 42 года. К этому возрасту он уже был миллиардером на протяжении многих лет. До 1998 года у него не было уверенности в своем успехе, несмотря на то, что он вывел Microsoft на фондовый рынок и стал самым молодым миллиардером в истории, по версии Forbes.

Недавно Гейтс выпустил книгу с мемуарами под названием «Исходный код». В этом издании собраны воспоминания о его жизни, начиная с детства до первых дней создания Microsoft, соучредителем которой он стал в 1975 году. В своей книге Гейтс описывает, как в течение долгого времени трудился по 80 часов в неделю, занимаясь программированием, и постоянно опасался, что любая ошибка может поставить под угрозу положение Microsoft как лидера в эпоху персональных компьютеров.

«Только в конце 90-х я понял, что можем допустить несколько ошибок и все равно выжить», — сказал он. Ранее же его мышление было таким, что он считал, будто одна ошибка может стоить ему всей карьеры.

На тот момент Microsoft была самой ценной публичной компанией в мире с рыночной капитализацией более $250 млрд. Сам Билл Гейтс, согласно оценкам Forbes, занимал позицию самого богатого человека планеты с состоянием около $58 млрд. Успех, отчасти обусловленный высокой популярностью операционной системы Windows 95, привел к тому, что компания подверглась антимонопольным искам, поскольку конкуренты и правительство США были обеспокоены тем, что она заняла главное место на рынке.

«Впервые я осознаю, что мы находимся в достаточно сильной позиции, и понимаю, почему конкуренты испытывают зависть и полагают, что им нужно вмешательство Министерства юстиции для борьбы с нами», — отметил Гейтс. Сегодня рыночная стоимость Microsoft превышает $3 трлн, а состояние Гейтса, согласно данным Bloomberg, достигает $165 млрд.

Сейчас Билл Гейтс с иронией отмечает, что в течение многих лет он был уверен, будто его стартап находится на грани полного краха. Это несоответствие наблюдается не только у Гейтса. Как отметил эксперт по лидерству Джим Коллинз в своей речи на Всемирном бизнес-форуме в 2023 году, многие успешные люди испытывают так называемую продуктивную паранойю.

Питер Бек, миллиардер и основатель компании Rocket Lab, также называет паранойю своей «суперспособностью». Предпринимателям необходимо постоянно находиться в состоянии «здоровой паранойи», чтобы достигать успеха, подчеркивает основательница LearnVest Алекса фон Тобель.

Такое напряженное состояние ума может способствовать прогрессу и росту стартапа в устойчивую компанию, однако важно уметь найти баланс. Чрезмерное зацикливание на возможных негативных последствиях способно создать токсичную атмосферу и негативно сказаться на психическом здоровье.

Гейтс отметил, что, начиная свою карьеру в роли генерального директора Microsoft, он чрезмерно сосредоточился на развитии компании и ее перспективах. Будучи энергичным и требовательным руководителем, он испытывал постоянное беспокойство по поводу будущего Microsoft, что мешало ему наслаждаться ее значительными успехами.

Даже после того, как в 1986 году Microsoft стала публичной компанией и попала на обложку журнала Fortune, он не торопился отмечать свои достижения. Гейтс опасался, что празднование успехов может привести к самоуспокоению. «Я всегда был напуган, — делится он. — Поэтому каждый раз, когда Microsoft отмечала годовщины, я думал, что у меня нет времени оглядываться назад».

Чтобы основать Microsoft, Билл Гейтс бросил учебу в Гарвардском университете. Но он пробыл там достаточно долго, чтобы произвести впечатление. Бывший преподаватель прикладной математики Гарри Льюис вспоминает будущего миллиардера как человека любознательного и «зрелого» не по годам, склонного задавать вопросы взрослым и решать сложные проблемы.