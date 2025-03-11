У любимого автора Билла Гейтса вышла новая книга, и миллиардер говорит, что «она многому вас научит», а точнее, как и что правильно есть. В частности, как устранение пищевых отходов и снижение глобальной продовольственной безопасности может сделать еду более дешевой для всех. «Книга Вацлава Смила “Как накормить мир” изменит ваши представления о голоде, еде и о том, что мы едим (и не едим)», — написал Гейтс в своем посте в социальных сетях.

Изображение взято из социальных сетей Билла Гейтса

Смил, чешско-канадский почетный профессор Университета Манитобы, написал более 40 книг по различным темам, таким как технологические инновации, энергетика, государственная политика и рост населения. Гейтс является «преданным читателем» всего каталога академика, прочитав «почти все» опубликованные работы Смила, написал он в сообщении в своем блоге.

«По правде говоря, я читал практически любую тему, которую он находил интересной и которую хотел проанализировать, — писал Гейтс, — Я жду новых книг Смила так же, как некоторые люди ждут следующего фильма “Звездные войны”».

Ликвидация голода во всем мире является одной из главных задач Фонда Гейтса, и новая книга Смила переворачивает «традиционные взгляды с ног на голову», используя данные для переосмысления проблемы, отметил Гейтс в своем недавнем сообщении в блоге.

Мир производит примерно 3 000 ккал еды на человека в день, что «более чем достаточно, чтобы прокормить всех», — написал Гейтс. Проблема в том, как распределяется еда, с вопиющей неэффективностью в цепочке поставок, что приводит к огромным объемам пищевых отходов: по данным Организации Объединенных Наций, примерно треть еды остается неиспользованной.

Неэффективность также увеличивает издержки для производителей и розничных торговцев, что приводит к более высоким ценам для покупателей по всему миру. Сокращение пищевых отходов может снять давление с мирового продовольственного снабжения, сделав еду более доступной и более дешевой для всех, считает Смил.

Другие исследователи разделяют это мнение. Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey, ежегодно во время или после сбора урожая теряется продовольствие на сумму около $600 млрд. А пищевые отходы всех видов приводят к потере доходов для розничных торговцев и завышенным потребительским ценам, говорится в отчете Pacific Coast Collaborative за 2024 год.

В книге Смила предлагаются некоторые потенциальные решения, включая усовершенствования в хранении продуктов питания, упаковке, цепочках поставок и моделях ценообразования. Один из любимых Гейтсом вариантов, как он написал: редактирование генов CRISPR, которое теоретически может вывести более устойчивые культуры, которые лучше выдерживают последствия изменения климата.

«Как и все лучшие книги Вацлава, эта книга побуждает читателей по-новому взглянуть на проблему, которую мы считали понятной, — написал Гейтс, — Нам также необходимо сделать так, чтобы еда стала более доступной и недорогой, чтобы ее меньше выбрасывали, и чтобы она была столь же питательной, сколь и обильной».

До этого стало известно, что Билл Гейтс долго не мог определиться между созданием Microsoft и продолжением учебы в колледже. В возрасте 20 лет, будучи студентом Гарварда, он так наслаждался жизнью в университете, что решение покинуть его и начать собственный бизнес далось ему с трудом. После основания Microsoft вместе с другом Полом Алленом в 1975 году Гейтс все еще мечтал о возвращении в Гарвард для завершения своего обучения.