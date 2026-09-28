Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта пройдет в две фазы, а выгоды для общества проявятся после переходного периода длиной около 20 лет. Такую оценку миллиардер дал в интервью NBC.

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По словам Гейтса, человечество входит в первую фазу. ИИ потенциально способен решить проблемы высокой стоимости жизни и дорогой медицины, но пока этого не делает. Одновременно технология меняет рынок труда и при отсутствии защитных механизмов может усилить возможности преступников. Период адаптации, по его оценке, займет около 20 лет.

Во второй фазе, считает Гейтс, работу возьмут на себя гуманоидные роботы вместе с ИИ: они будут строить дома, выращивать продукты и выполнять другие задачи. Он назвал такой период эрой изобилия.

При этом, по его словам, проблемы все равно останутся: людям придется искать смысл деятельности и решать, как распорядиться свободным временем, но масштабные дефициты перестанут быть препятствием. Эти вопросы предстоит решать молодому поколению, а собственную задачу Гейтс видит в том, чтобы пройти период турбулентности без серьезного ущерба.

Гейтс и раньше выступал за ограничители для ИИ. В интервью он заявил, что технология достаточно мощна, чтобы запустить события, которые приведут к гибели миллиарда человек. К обсуждению мер защиты и мониторинга, по его мнению, должны подключиться правоохранительные органы и политики, а сами меры должны быть обязательными. Для индустрии они станут дополнительной нагрузкой, но не приведут к резкому замедлению работы, считает он.

Позиция администрации США отличается. Директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Кратсиос заявил в эфире Fox News Sunday, что руководители компаний говорят о страхе перед будущим и, возможно, о паузе, но разработчик, считающий технологию небезопасной, может просто остановить ее. Гейтс и другие лидеры отрасли ждут правил от государства, а Белый дом предлагает решать вопрос на уровне самих компаний.

Сторонники ИИ среди руководителей техсектора называют его следующим технологическим рубежом и говорят о медицинских прорывах, росте производительности, оживлении экономик, удешевлении товаров первой необходимости и передаче рутинных задач машинам. Критики указывают на риск потери рабочих мест, вред для окружающей среды, нагрузку на энергосети, нарушение авторских прав при обучении моделей, а также проблемы приватности и кибербезопасности.

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