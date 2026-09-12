Исследовательское подразделение компании Anthropic — The Anthropic Institute — опубликовало рабочий доклад Economic Scenarios for Transformative AI. В нем авторы представили модель, которая переводит темпы развития ИИ в прогнозы для ВВП, доли труда в доходах, зарплат и безработицы на период до 2030 года.

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В докладе выделены три сценария — умеренных, существенных и экстремальных изменений. Авторы подчеркивают, что не приписывают вероятностей .

В умеренном сценарии ИИ к 2030 году затрагивает 20% задач в экономике, ВВП превышает базовый уровень без ИИ на 1,6%, а рост экономики ускоряется с 2% до 2,4% в год; безработица среди когнитивных профессий почти не меняется.

В сценарии существенных изменений охват задач достигает 30%, ВВП превышает базовый уровень на 8,3%, а рост ВВП разгоняется до 5,4% в год — для сравнения, максимальный годовой рост ВВП США в период доткомов в 1999 году составлял 4,7%.

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В экстремальном сценарии ИИ выполняет около половины задач, которые сегодня делают когнитивные работники, а рост ВВП к 2030 году достигает 15,4% в год против 2% без ИИ. Доля труда в национальном доходе падает с 60% до 45%, доля капитала растет с 40% до 55%.

Зарплаты у представителей интеллектуальных профессий — управленцев, юристов, разработчиков, финансистов — снижаются на 11,5% относительно базового сценария, тогда как зарплаты в остальных профессиях растут на 33,6%. Безработица среди бывших работников интеллектуального труда достигает 17,9%, а по экономике в целом — 11,9%, что превышает пик после кризиса 2008−2009 годов, составлявший около 10%.

Авторы отдельно провели опрос 10 980 взрослых жителей США через Morning Consult в августе 2026 года. Медианный респондент ожидает, что к 2030 году ИИ сможет выполнять шесть из восьми предложенных задач разной сложности — от деловой переписки до открытия уровня Нобелевской премии, — и что реальное использование затронет 40% из того, что технология способна делать.

При подстановке медианных ответов в модель результат оказался близок к сценарию существенных изменений: рост ВВП на 8,6% и безработица около 4,6% как среди интеллектуальных работников, так и по экономике в целом.

Модель делит рынок труда на интеллектуальные профессии — управление, финансы, право, продажи, офисная работа, охватывающие 62,4% занятых по данным переписи населения США за 2025 год, — и все остальные профессии, которые ИИ прямо не затрагивает. Переход работников между группами тормозится издержками переобучения и поиска новой работы, что и формирует рост безработицы в переходный период.

Авторы указывают, что теоретически рост капитального дохода в экстремальном сценарии — на 81% против почти неизменного совокупного трудового дохода — позволяет компенсировать потери работников интеллектуального труда трансфером около 9% ВВП, сопоставимым по масштабу с расходами на социальное страхование и медицинскую помощь пожилым в США.

При этом в докладе отмечается, что перераспределение такого масштаба ранее не проводилось и институциональный механизм для него пока не разработан.

Модель не учитывает финансовые кризисы, геополитические риски и развитие робототехники, поэтому прогнозный горизонт ограничен 2030 годом. Авторы описывают работу как основу для дальнейших уточнений по мере накопления данных о фактическом распространении ИИ в экономике.

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