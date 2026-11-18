Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance намерена расширить присутствие в Азии и выйти на пять новых рынков в следующем году. Приоритетными направлениями компания рассматривает Южную и Юго-Восточную Азию. Об этом заявил глава азиатско-тихоокеанского подразделения Binance SB Seker в интервью Reuters.

Rodion Kutsaiev, Unsplash

По его словам, сейчас компания ведет переговоры с представителями пяти-шести рынков. На трех из них обсуждение находится на достаточно продвинутой стадии, по остальным консультации продолжаются. Названия стран Seker раскрывать не стал. Ожидается, что подробности расширения Binance объявит в первом квартале следующего года.

Планы по выходу на новые рынки появились на фоне серьезных проблем с безопасностью. В прошлом месяце Binance столкнулась с крупнейшим в истории криптоиндустрии хищением: с платформы было похищено цифровых активов на сумму $6,3 млрд. Федеральное бюро расследований США и сама биржа связали атаку с Северной Кореей, однако Пхеньян отрицает причастность к инциденту.

После атаки компания постепенно восстановила работу системы вывода средств, предварительно покрыв 95% потерь. Binance также сообщила о планах возобновить вывод средств для всех оставшихся сетей и активов.

Инцидент привлек повышенное внимание регуляторов к вопросам безопасности криптовалютных платформ. По словам Seker, в первые 36−48 часов после взлома Binance связалась с надзорными органами Японии, Южной Кореи, Австралии, Таиланда и Новой Зеландии, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего и масштаб последствий.

При этом обсуждение с регуляторами вышло за рамки самого взлома. Теперь речь идет о том, как вся криптоиндустрия может противостоять растущим угрозам кибербезопасности.

В Binance отмечают, что компания продолжает взаимодействовать с надзорными органами разных стран. Основным регулятором биржи является Управление по регулированию финансовых услуг глобального рынка Абу-Даби (ADGM).

Таким образом, Binance намерена одновременно укреплять отношения с регуляторами и расширять географию присутствия, несмотря на усиление внимания к безопасности криптовалютного рынка.

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