Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance могла стать жертвой рекордной хакерской атаки. По оценкам аналитиков, злоумышленники похитили цифровые активы на сумму $6,3 млрд. В организации взлома подозревают северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor.

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Если эта информация подтвердится, инцидент станет крупнейшей кражей криптовалюты в истории. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аналитические компании TRM Labs и Chainalysis.

После обнаружения атаки Binance начала экстренно блокировать пострадавшие активы. На данный момент удалось обнаружить и заморозить около $3 млрд. Судьба оставшихся $3,3 млрд пока неизвестна. При этом руководство биржи заверило, что компания полностью компенсирует пользователям возможные потери.

По предварительной версии Binance, атака могла начаться со взлома ноутбука одного из инженеров DevOps. Получив доступ к устройству, злоумышленники проникли во внутренние системы компании и смогли проводить несанкционированные операции по выводу средств. На время расследования биржа приостановила ввод и вывод активов, чтобы проверить безопасность инфраструктуры и отследить движение похищенной криптовалюты.

Аналитики TRM Labs и Chainalysis с высокой степенью уверенности связывают атаку с группировкой TraderTraitor, которую считают подразделением северокорейских хакеров. Северная Корея уже неоднократно фигурировала в расследованиях крупных краж цифровых активов. Так, по данным ФБР, в прошлом году связанные с ней злоумышленники похитили около $1,5 млрд с японской криптовалютной биржи. На тот момент это была крупнейшая кража криптовалюты в истории.

Последствия атаки уже отразились на финансовых рынках. На фоне сообщений о взломе биткоин подешевел более чем на 3%, опустившись до шестинедельного минимума — $76 368. Акции криптовалютной биржи Coinbase снизились на 4,8%, а компании Strategy, известной крупными вложениями в биткоин, — почти на 6% на дополнительных торгах в США.

Атака на одну из крупнейших криптовалютных платформ может подорвать доверие инвесторов ко всему рынку цифровых активов. Даже те, кто не хранит деньги на Binance, рискуют столкнуться с финансовыми потерями из-за падения курсов криптовалют и общей нестабильности рынка.

На это обращает внимание директор по консалтингу Positive Technologies Юлия Воронова в комментарии для «Инка». По ее словам, инцидент показывает, что даже крупнейшие финансовые и технологические компании больше не могут считать свою инфраструктуру условно неприступной.

«С развитием ИИ скорость и сложность атак существенно выросли, и когда-то считавшиеся условно неприступными цели перестали быть таковыми. Этот случай — сигнал, что такие атаки и на других крупных игроков будут происходить и с куда большей скоростью, чем раньше», — отмечает эксперт.

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Особую тревогу вызывает предполагаемый способ проникновения в инфраструктуру Binance. Если для хищения миллиардов долларов злоумышленникам действительно хватило доступа к ноутбуку одного из инженеров, это может указывать на серьезные недостатки в системе защиты компании.

Воронова подчеркивает, что информационная безопасность должна строиться по принципу эшелонированной защиты. Даже если злоумышленнику удалось получить первоначальный доступ к системе, на каждом следующем этапе он должен сталкиваться с дополнительными барьерами. Это дает специалистам время обнаружить атаку и предотвратить критические последствия.

Развитие искусственного интеллекта усложняет эту задачу: автоматизированные инструменты позволяют злоумышленникам быстрее находить уязвимости и развивать атаки. Поэтому компаниям необходимо использовать ИИ и для защиты инфраструктуры — в частности, чтобы быстрее выявлять угрозы и реагировать на инциденты.

«Задача команды безопасности — не сделать так, чтобы компанию невозможно было взломать, а чтобы цепочка атаки до недопустимого события была максимальной длины и команда успела отреагировать», — поясняет Воронова.

По мнению эксперта, особое внимание необходимо уделять защите криптовалютной инфраструктуры: бирж, цифровых депозитариев и сервисов хранения активов. Для этого недостаточно надежных криптографических систем — необходимы комплексные стандарты кибербезопасности и специалисты, разбирающиеся в особенностях работы с цифровыми активами.

В России одним из направлений этой работы становится развитие нормативных требований к участникам криптовалютного рынка. Воронова также обращает внимание на нехватку специалистов по информационной безопасности (CISO), которые обладают необходимыми компетенциями в сфере криптовалют и цифровых финансов.

Как взлом Binance может повлиять на небольшие биржи и пользователей

Крупная хакерская атака может изменить распределение клиентов на криптовалютном рынке. Однако сам по себе взлом Binance не означает, что небольшие площадки автоматически станут более привлекательными или безопасными. Об этом «Инку» рассказал директор по стратегическим коммуникациям BitBanker Кирилл Комаленков.

По его словам, небольшие биржи действительно могут привлечь часть пользователей, которые решат уйти с крупных платформ. Однако в выигрыше окажутся только те компании, которые смогут подтвердить надежность своей защиты и готовность компенсировать возможные потери.

«Чужой взлом не делает небольшие биржи безопаснее. Выиграют те, кто подтвердит качество защиты и способность возместить потери. Иначе клиенты просто перейдут от одного лидера к другому — с большим запасом ресурсов на случай атаки», — объясняет Комаленков.

Эксперт также отмечает, что расходы на безопасность формально несет сама биржа, однако фактически они заложены в ее бизнес-модель и покрываются за счет доходов от клиентов. При этом финансовые последствия взлома зависят от того, насколько компания способна компенсировать ущерб.

Если биржа полностью возмещает потери пользователей, финансовая нагрузка ложится на ее владельцев. Если же собственных средств и резервов не хватает, последствия недостаточной защиты могут затронуть непосредственно клиентов.

«Поэтому важен не только бюджет безопасности, но и финансовый запас на случай ее отказа», — подчеркивает Комаленков.

Таким образом, надежность криптовалютной площадки определяется не только тем, насколько хорошо она защищена от кибератак, но и тем, способна ли она выдержать финансовые последствия крупного инцидента.

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