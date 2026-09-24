Компания Anthropic сообщила о первом крупном результате работы своей биологической лаборатории в районе залива Сан-Франциско, о существовании которой стало известно неделей ранее. Специалисты нашли ранее неизвестную ферментную систему со свойствами, похожими на CRISPR — технологию редактирования генома.

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Систему обнаружили в ДНК бактериофагов — вирусов, которые поражают бактерии. По описанию Anthropic, найденный механизм способен выполнять операции разрезания, копирования и вставки ДНК, подобно классическому CRISPR. Оценить масштаб и новизну открытия предстоит независимому научному сообществу.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей отметил, что открытие опирается на более раннюю работу других исследователей: похожую систему ранее нашла группа ученых одного из американских университетов. При этом Амодей подчеркнул, что находку сделала преимущественно ИИ-модель Claude.

Лабораторию открыли этой весной, точные сроки работы компания не раскрывает. По данным Anthropic, на поиск нужной системы у Claude ушел 21 час: модель задействовала около 950 параллельных агентов и обработала порядка 210 млн токенов.

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Новость появилась вскоре после публичных заявлений руководителей крупных ИИ-компаний, включая Амодея, о необходимости замедлить разработку моделей и усилить процедуры проверки безопасности. Ранее в этом же месяце сотрудники Anthropic публично говорили о риске того, что развитие ИИ может представлять угрозу для человечества.

Сам Амодей называет биотерроризм одним из главных рисков, связанных с ИИ, но одновременно рассчитывает, что технология поможет вылечить большинство заболеваний в течение 5−10 лет.

В Anthropic подчеркивают, что лаборатория работает только с низкими уровнями биобезопасности (BSL-1 и BSL-2), не имеет дела с патогенами, опасными для человека, а все физические эксперименты проводят люди — Claude к оборудованию не допускают.

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Использование ИИ в биологических исследованиях не ограничивается Anthropic: свою работу с языковыми моделями и CRISPR недавно описали ученые из того же американского университета, а исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско применяли ИИ для проектирования ферментов с нуля.

Амодей не исключает, что в будущем Claude сможет самостоятельно управлять лабораторным оборудованием и проводить эксперименты без участия человека при наличии соответствующих защитных механизмов, но пока компания к этому не готова.

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