Бум отслеживания биологических часов создает новый риск для рынка долголетия: пока инвесторы вкладывают миллиарды в технологии измерения старения, их клиническая ценность остается недостаточно доказанной. Проблема в отсутствии единой точки отсчета.

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В первом квартале 2026 года компании из сферы долголетия привлекли около $3,74 млрд — на 56% больше, чем годом ранее. Значительная часть интереса инвесторов приходится на стартапы, разрабатывающие собственные «часы старения». Они используют эпигенетические, протеомные и транскриптомные данные, чтобы оценивать биологический возраст человека и отслеживать эффект различных вмешательств.

Проблема в том, что универсального стандарта для таких измерений пока нет. Одни системы анализируют метилирование ДНК, другие — белки или активность генов, поэтому результаты разных компаний трудно сопоставлять. Кроме того, пока недостаточно доказательств того, что изменение показателя биологического возраста действительно означает улучшение здоровья или увеличение продолжительности жизни.

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Это создает серьезный разрыв между научными разработками и ожиданиями инвесторов. Для регуляторов одного биомаркера недостаточно: чтобы использовать его как суррогатную конечную точку, необходимо показать, что изменение показателя связано с клинически значимой пользой для пациента. Для диабета таким примером служит HbA1c, а для сердечно-сосудистых заболеваний — уровень LDL-холестерина. Большинство показателей биологического возраста такого статуса пока не имеют.

Ситуацию усложняет и позиция FDA: американский регулятор не рассматривает старение как самостоятельное заболевание. Поэтому разработчикам приходится привязывать исследования к конкретным заболеваниям и существующим процедурам одобрения лекарств. По мнению Купера Эдвина, ассистент-редактора журнала о технологиях, данных, ИИ и дизайне Designerly, компаниям в сфере долголетия придется смещать фокус от потребительских сервисов к клиническим моделям, связанным с сердечно-сосудистыми, метаболическими и нейродегенеративными заболеваниями.

Риск для инвесторов уже демонстрировала сама отрасль. В 2020 году акции UNITY Biotechnology резко упали после того, как ее препарат UBX0101 не показал преимуществ перед плацебо во второй фазе испытаний при остеоартрите. После этого компания сократила ключевую программу. По мнению Эдвина, аналогичная переоценка может затронуть и рынок биологических часов, если их показатели не подтвердят клиническую ценность.

Выходом автор считает переход от закрытых алгоритмов отдельных компаний к более прозрачным и стандартизированным системам оценки. Общие критерии позволили бы сопоставлять результаты исследований и повысили бы доверие со стороны регуляторов и институциональных инвесторов.

Проблема рынка долголетия заключается не в отсутствии интересных технологий, а в нехватке доказательств их практической ценности. Стартапам придется доказывать эффективность своих показателей на конкретных заболеваниях, а инвесторам — оценивать не маркетинговые заявления о «биологическом возрасте», а клинические данные. Иначе нынешний инвестиционный бум может смениться резкой переоценкой сектора.

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