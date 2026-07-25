Стартап World, специализирующийся на верификации личности и созданный при участии сооснователя OpenAI Сэма Альтмана, привлек $52,5 млн в рамках продажи криптотокенов стратегическим инвесторам. Сделка прошла на условиях годовой блокировки: покупатели токена WLD не смогут продавать или обменивать полученные активы в течение 12 месяцев.

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Ведущим покупателем выступил венчурный фонд Pantera Capital, специализирующийся на цифровых активах. В сделке также приняли участие Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto и Selini Capital. Привлеченные средства направят в World Foundation — фонд, зарегистрированный на Каймановых островах для финансирования развития сети World.

Оператором проекта выступает базирующаяся в Сан-Франциско компания Tools for Humanity, которую возглавляет сооснователь и генеральный директор Алекс Бланиа; Альтман является вторым сооснователем компании.

Бизнес-модель World строится на продаже доступа к инструментам «подтверждения человека»: по мере роста доли контента, создаваемого ботами и ИИ-агентами, компания рассчитывает на спрос на способы отличить реального пользователя от автоматизированной системы.

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Для получения верифицированного World ID — высшего уровня подтверждения в системе — пользователю необходимо пройти сканирование радужной оболочки глаза на устройстве Orb, которое преобразует биометрические данные в уникальный криптографический идентификатор. Устройства Orb установлены в офисах компании и у ряда партнеров по всему миру.

Проект стартовал под названием Worldcoin как криптовалютная инициатива — токен с этим названием фигурирует и в нынешней сделке. Позднее компания провела ребрендинг на фоне общего охлаждения интереса к криптоиндустрии.

В апреле 2026 года World выпустила обновленную версию приложения и объявила о партнерствах с Tinder, Zoom и Docusign, однако до сих пор не смогла существенно масштабировать бизнес: в июне компания провела сокращение штата.

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