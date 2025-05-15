Продавцы на маркетплейсах, являющиеся собственниками товаров до момента передачи покупателю, должны иметь возможность согласовывать их динамичное ценообразование, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов на конференции Mallpic Sochi.

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«Понятно, что коллеги считают, что динамичное ценообразование и возможность в день несколько раз в зависимости от конъюнктуры спроса, от каких-то трендов на рынке или приближения к каким-то праздникам или знаменательным датам менять цену товара, предоставляя глубокие скидки, либо наоборот повышая цену, это их [маркетплейсов] конкурентное преимущество», — отметил Чекушов.

По его мнению, необходимо найти баланс между интересами продавцов и маркетплейсов. «Такая норма так или иначе в любом случае должна появиться», — добавил он.

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Чекушов также заявил о необходимости регулирования маркетплейсов в России. «Мы будем регулировать. Сейчас законопроект [„О платформенной экономике“] готов. Главный смысл — важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же — честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный», — сказал он.

При этом Чекушов добавил, что оффлайн-ретейл остается перспективным каналом продаж, который способен приносить прибыль и «никогда в жизни не уйдет».

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